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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۵۴

مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در خانه ایرانیان لاهه برگزار شد

مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در خانه ایرانیان لاهه برگزار شد

مراسم عزاداری و سوگواری شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا(س) روز گذشته در خانه ایرانیان در لاهه هلند برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم که در آن صدها نفر از ایرانیان و دیگر شیعیان مقیم هلند شرکت کرده بودند با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد و پس از قرائت دعای توسل، یکی از روحانیون محل در خصوص شخصیت حضرت فاطمه (س) سخنانی را ایراد کرد.

در ادامه این مراسم مداحان اهل بیت به مرثیه سرایی و نوحه خوانی پرداختند و شرکت کنندگان با سینه زنی و عزاداری در سوگ آن بزرگ بانوی جهان اسلام اشک ماتم ریختند.

این مراسم با اقامه نماز مغرب و عشاء و صرف شام پایان یافت.

کد مطلب 1306701

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