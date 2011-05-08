مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در خانه ایرانیان لاهه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم که در آن صدها نفر از ایرانیان و دیگر شیعیان مقیم هلند شرکت کرده بودند با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد و پس از قرائت دعای توسل، یکی از روحانیون محل در خصوص شخصیت حضرت فاطمه (س) سخنانی را ایراد کرد.



در ادامه این مراسم مداحان اهل بیت به مرثیه سرایی و نوحه خوانی پرداختند و شرکت کنندگان با سینه زنی و عزاداری در سوگ آن بزرگ بانوی جهان اسلام اشک ماتم ریختند.



این مراسم با اقامه نماز مغرب و عشاء و صرف شام پایان یافت.