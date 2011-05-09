عوامل 25 گانه انتخاب بانک توسط مشتری/ نرخ سود تنها عامل جذب سپرده نیست

ولی ضرابیه در گفتگو با مهر در مورد کاهش نرخ سود سپرده های بانکی گفت: بانک یک مجموعه جاری از سپرده ها را دارد که در سالهای گذشته برای آنها نرخ سود تعیین شده است و در نقطه مقابل آن تسهیلاتی را با نرخ سود تعیین شده پرداخت کرده است.

نرخ سود سپرده ها

مدیرعامل بانک سامان با بیان اینکه بانکها به دلیل اینکه صرفا واسطه وجوه هستند، حق الوکاله ای را از این بابت دریافت می کنند، افزود: با تغییر نرخ سود تغییر خاصی ایجاد نمی شود، زیرا سپرده های جدید با نرخهای جدید جذب و درعین حال تسهیلات جدید با سودهای جدید پرداخت می شود.

به گفته وی، گرچه نرخ سود سپرده های بانکی عامل مهمی در جذب سپرده ها به سیستم بانکی است اما تنها عامل نیست، سال گذشته تحقیقاتی بر روی جامعه مشتریان بانک انجام دادیم که در آن مشخص شد مشتری 25 عامل و اولویت را برای انتخاب و کارکردن با یک بانک در نظر می گیرد.

ضرابیه با بیان اینکه کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان، دسترسی آسان و سرعت در ارائه خدمات نقش بنیادی را در جذب مشتری به یک بانک بازی می کند، تصریح کرد: برای یک مشتری ارزش افزوده مجموعه ای از این عوامل است و نرخ سود سپرده ممکن است که درصدی از این سبد ارزش افزوده را تشکیل دهد، به نقش سایر ابزارها و خدمات بانکی باید در این زمینه ها بیشتر کار کرد.

بازار سکه

وی در مورد خروج سپرده ها از بانکها به دلیل کاهش نرخ سود و حرکت آنها به سمت بازار سکه اظهارداشت: مردم همواره دارایی های خود را به صورت سبد نگهداری می کنند، به طوریکه بخشی از آن را در سپرده های بانکی، ارز، طلا، ملک و غیره نگهداری می کنند.

مدیرعامل بانک سامان عنوان کرد: مردم بسته به نوع و میزان دارایی که دارند، سبد خود را مدیریت می کنند، البته بانکها هم ابزارهایی را به کار می گیرند تا به مردم در این مدیریت کمک کنند، اما مردم به طور سنتی این سبد را در ذهن خود تشکیل داده اند.

وی ادامه داد: مردم بسته به بازدهی بازار در طول زمان سبد را جابجا می کنند، اما این سبد را در بلندمدت باید در نظر گرفت، زیرا در نظر گرفتن بازده سبد در کوتاه مدت منطقی نیست.

بسته نظام بانکی

ضرابیه در مورد بسته سیاستی- نظارتی سال 90 بانک مرکزی گفت: یکسری مقررات از نظر عقود اسلامی به بسته امسال افزوده شده و ابزارهای جدید را برای گسترش فعالیتها در اختیار بانکها قرار می دهد.

مدیرعامل بانک سامان تصریح کرد: همچنین یکسری تفکیکهایی از نظر نوع بانکداری مثلا بانکداری تخصصی، سرمایه گذاری، توسعه ای، تجاری و قرض الحسنه قائل شده است.

وی تمرکز بر روی ارائه خدمات را از دیگر مباحث مهم بسته امسال نظام بانکی عنوان و تصریح کرد: ارائه خدمات موضوعی است که جای کار دارد و تنوع خدمات یکسری هزینه هایی را برای بانکها به دنبال دارد.

ضرابیه بر رقابتی کردم نرخ خدمات بانکی تاکید کرد و افزود: براین اساس بانکها می توانند کیفیت خدمات بانکی را بالا ببرند و در عین حال درآمدهای را ایجاد کنند و این امر به سود آوری بانک و کاهش نرخ سود تسهیلات کمک می کند.