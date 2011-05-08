قربان محمدپور به خبرنگار مهر گفت: بعد از دریافت پروانه نمایش فیلم "زبان مادری"، تقاضای پروانه ساخت برای دومین فیلم سینمایی‌ام با نام "به دنبال بهشت" می‌کنم. امیدوارم بتوانم بعد از ماه مبارک رمضان پیش‌تولید فیلم را شروع کنم.

وی درباره خلاصه داستان فیلم گفت: "به دنبال بهشت" قصه لبینی دختر ابلیس است که نمی‌خواهد راه پدرش را ادامه دهد. او می‌خواهد توبه کند اما شرط پذیرش توبه‌اش آن است که به یکی از فرزندان آدم که توسط شیاطین گمراه نشده سجده کند. دختر شیطان وارد زمین می‌شود و به دنبال یک انسان بی‌گناه می گردد. در زمین، مردی به نام فرهاد که غرق در گناه و فساد است می‌تواند دختر شیطان را ببیند چون او نیز از جنس شیطان است...

پیش از این قرار بود محمدحسین لطیفی این فیلم را به تهیه‌کنندگی محمدرضا مفیدی بسازد. اما بعد از آن سیدکمال طباطبایی این فیلمنامه را خریداری کرد به تازگی محمدپور این قرارداد را با طباطبایی فسخ کرده و قرار است خود این فیلمنامه را بسازد...

فیلم قبلی محمدپور با نام "زبان مادری" مراحل پایانی تدوین را پشت سر می‌گذراند. شهره قمر، پیر داغر از لبنان، ماریا گارسیا از اسپانیا، بهروز چاهیل از هندوستان و هستی مهدوی‌فر بازیگران اصلی این فیلم هستند.