حمید قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اخذ وجه از ناشران بابت دستگاه‌های خودپردازی که در غرفه های آنها نصب شده است، گفت: این هزینه مربوط به خود دستگاه نیست و ناشران بابت استفاده از دستگاه کارتخوان پولی نمی پردازند. هزینه بابت خط تلفنی است که دستگاه کارتخوان به آن وصل می شود و از این طریق می شود از آن استفاده کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده، ما هزینه مربوط به این خط تلفن را از ناشران دریافت و آن را عیناً به شرکت مخابرات پرداخت می کنیم.

معاون اجرایی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تائید کرد که این هزینه امسال برای اولین بار از ناشران حاضر در نمایشگاه دریافت می شود، اما درباره مبلغ آن اظهار بی اطلاعی کرد.

بر اساس اطلاع خبرنگار مهر، امسال و برای اولین بار در طول دوره های مختلف برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، مبلغ 25 هزار تومان از ناشران حاضر در دوره بیست و چهارم این نمایشگاه بابت استفاده از دستگاه‌های کارتخوان نصب شده در غرفه ها اخذ شده و شرکت مخابرات و بانک صادرات بابت نصب بیش از 3000 دستگاه از این کارتخوان ها سودی بالغ بر 100 میلیون تومان کسب کرده‌اند.

تاکنون هیچ یک از مسئولان بانک صادرات و نیز شرکت مخابرات در این خصوص اظهار نظر نکرده‌اند.



