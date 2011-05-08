به گزارش خبرنگار مهر، "کیوشی میورا" سرمربی ژاپنی تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان کشورمان بعد از سپری کردن مرخصی یک ماهه، صبح روز یکشنبه 18 اردیبهشت‌ماه به منظور هدایت رکابزنان این رشته برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا وارد تهران شد.

مرحله جدید اردوی تیم ملی دوچرخه‌سواری کوهستان کشورمان تنها در بخش مردان و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان از 23 اردیبهشت ماه آغا و تا 5 خردادماه در تهران برپا می‌شود.

مسئولین کمیته دوچرخه سواری کوهستان در تلاش هستند تا پیش از حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، اردویی یک هفته‌ای را در چین برپا کنند.

رقابت‌های دوچرخه‌سواری کوهستان قهرمانی آسیا 20 تا 22 خردادماه سال جاری در "سوجو" چین برگزار می‌شود و "میورا" تا زمان اعزام به این مسابقات، هدایت رکابزنان را برعهده خواهد داشت.