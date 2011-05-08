مخالفت انقلابیون با دخالت آمریکا و اروپا/ دیدار نماینده بان کی مون با دیکتاتور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، کمیته جوانان انقلابی یمن در بیانیه ای از شورای همکاری خلیج فارس خواست که توافقنامه انتقال قدرت و کناره گیری علی عبدالله صالح از سمت ریاست جمهوری را رها کنند.

در این بیانیه آمده است: راه امضای توافقنامه انتقال قدرت همچنان مسدود است و ما با هرگونه طرحی که منجر به کناره گیری فوری علی عبدالله صالح از قدرت و محاکمه وی نشود مخالف هستیم.

در بخش دیگر بیانیه از جامعه جهانی به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا خواسته شده به دخالت منفی در یمن پایان دهند و به آزادی، دموکراسی و اراده ملت یمن احترام بگذارد.

خبرگزاری کویت نیز گزارش داد که "جمال بن عمر" مشاور ویژه "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد روز گذشته با علی عبدالله صالح رئیس جمهور دیکتاتور یمن دیدار کرد. در این دیدار بحران سیاسی یمن و تلاش های انجام شده از سوی شورای همکاری خلیج فارس برای حل این بحران بحث و بررسی شد.

رئیس جمهور دیکتاتور یمن در این دیدار مدعی شد که برای حل بحران یمن باید تمامی گروه های سیاسی در راستای حفظ امنیت و ثبات کشور با یکدیگر گفتگو کنند.

مشاور بان کی مون نیز بر اهمیت گفتگو میان تمامی طرف های یمنی و تلاش برای برون رفت از بحران کنونی تاکید کرد.

از سوی دیگر "محمد قحطان" سخنگوی احزاب اللقا المشترک در یک گفتگوی مطبوعاتی اصلاح طرح شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران یمن را تکذیب و بر پایبندی احزاب مخالف با طرح کناره گیری علی عبدالله صالح از قدرت تاکید کرد.

خاطرنشان می شود طبق طرح شورای همکاری خلیج فارس علی عبدالله صالح باید در ازای اعطای مصونیت قضایی به وی ظرف 30 روز از قدرت کناره گیری کند. این طرح قرار بود هفته گذشته در ریاض امضا شود که صالح روز پنجشنبه اعلام کرد تا پایان دوره ریاست جمهوری اش در سال 2013 در قدرت باقی خواهد ماند.