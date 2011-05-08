واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی خواستار افزایش قیمت شدند

یونس ژائله در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، با بیان اینکه تثبیت قیمت ها موجب شده اغلب خط های تولید در صنایع شیمایی با ضرر مواجه شوند، اضافه کرد: آن دسته از واحدهایی که متضرر شده اند نیاز مبرم به افزایش قیمت محصولات دارند در حالیکه قانون تثبیت قیمت ها آنان را از تحقق این مهم منع می کند.

قیمت بالای مواد اولیه و قانون تثبیت قیمت ها انگیزه تولید را کاهش می دهد

رئیس اتحادیه شیرینی و شکلات ایران گفت: اجرای قانون تثبیت قیمت ها از یک سو و قیمت بالای مواد اولیه از سوی دیگر انگیزه تولید را از تولیدکنندگان می گیرد.

وی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تغییر و تحولات جهانی، قیمت مواد اولیه کارخانجات مواد غذایی از جمله شکر، تخم مرغ، لفاف بسته بندی، کارتن، پور کاکائو و آرد افزایش قابل توجهی داشته؛ این در حالی است که دولت با ابلاغ قانون تثبیت قیمت ها تولیدکنندگان را از افزایش قیمت محصول نهایی منع کرده است.

وی افزایش شدید قیمت مواد اولیه کارخانجات را ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت دانست و اظهار داشت: به علت تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا قیمت جهانی نفت افزایش یافته و همزمانی آن با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب افزایش شدید مواد اولیه در خارج از کشور شده است.

افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده درد مضاعف برای تولید کنندگان است

رئیس اتحادیه شیرنی و شکلات ایران از افزایش درآمدهای مالیاتی ماخوذه از کارخانجات و نیز افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده انتقاد کرد و افزود: شیوه جدید مالیات در دفاتر تنظیمی اغلب کارخانجات و شرکت های تولیدکنده صنایع غذایی و تشخیص مالیات بر درآمدهای هنگفت بر آنها و نیز افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده درد مضاعف و هزینه های هنگفتی به تولیدکنندگان تحمیل و قیمت تمام شده محصولات صنایع غذایی را به شدت افزایش داده است.

ژائله، واردات بی رویه در جهت جلب رضایت توده های مردم را نیز یادآور شد و گفت: دولت هر کالایی را که تشخیص دهد به راحتی وارد سیستم توزیع کشور می کند که این اقدام، واحدهای تولیدی را متاثر کرده است.

وی قاچاق کالا در کنار واردات رسمی از گمرک را تشدیدکننده مشکلات مزبور خواند و افزود: در بعضی موارد حتی حجم ارزش ریالی کالاهای قاچاق ورودی از مقادیر اظهار شده در گمرکات کشور بسیار بالاتر است.

ژائله، به تعهد آذربایجان شرقی در ایجاد 163 هزار فرصت شغلی جدید در سالجاری اشاره و خاطرنشان کرد: در صورت حل و فصل موانع یادشده و آماده شدن بسترهای لازم، صنعت غذای آذربایجان شرقی آماده است تحقق 10 هزار فرصت شغلی از این تعداد را متعهد شود.