مدیران، کادر فنی و بازیکنان صبای قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیین تجلیل از کادر مدیریت، مربیان و بازیکنان تیم فوتبال امید صبای قم به دنبال حضور موفق این تیم در دو فصل اخیر رقابت های لیگ فوتبال امید باشگاه های کشور به عنوان نماینده استان قم صبح یکشنبه برگزار شد تا این تیم در آستانه صعود به لیگ برتر از روحیه مناسبی برخوردار شود.



در این آیین که توسط اداره کل تربیت بدنی قم صورت گرفت، ابتدا مدیر تیم‌های پایه باشگاه صبای قم گزارشی از عملکرد این تیم در طول یک سال گذشته ارائه کرد و سرمربی تیم فوتبال امید صبای قم نیز ضمن خواستار شدن حمایت بیشتر از تیم های پایه باشگاه صبا، در خصوص آخرین وضعیت‌ تیم‌های رده‌های سنی مختلف و شرایط تیم امید در آستانه صعود به لیگ برتر گزارش داد.



باشگاه صبا در رشته‌های مختلف تیم‌داری می‌کند



مدیرکل تربیت بدنی قم نیز در این آیین اظهار داشت: حمایت های باشگاه از تیم های رده‌های سنی مختلف رشته فوتبال همچنان ادامه خواهد یافت، ضمن اینکه سیاست باشگاه این است که علاوه بر فوتبال که ورزشی مردمی و پرطرفدار در بین آهاد جامعه است، در سایر رشته هایی که ظرفیت و توانمندی درخشش در ورزش کشور را ندارند، نیز تیم داری شود.



عباس جهان بینی افزود: در واقع با نگاه بسیار عمیق و آینده نگر استاندار قم هدف این است که باشگاه در چندین رشته دیگر نیز تیم داری کند تا ورزش قم با نام صبای قم در سایر رشته های ورزشی نیز توانمندی جوانان آینده دار قمی را به نمایش بگذارد.



تجلیل از معلمان ورزش به یاد شهید مطهری



گفتنی است: در آیین تجلیل از تیم فوتبال امید صبای قم توسط اداره کل تربیت بدنی به مدیران، کادر فنی و بازیکنان این تیم هدایای نقدی تقدیم شد، ضمن اینکه از سوی مدیریت تیم های پایه باشگاه صبای قم از عباس جهان بینی مدیرکل تربیت بدنی، مجتبی رمضان بیگی رئیس هیئت فوتبال و ناصر بختیاری زاده سرمربی تیم امید صبای قم به سبب شغل شریف معلمی و گرامیداشت روز معلم تقدیر شد.

