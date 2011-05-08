بخش دولتی در مصرف بهینه برق پیش‌ قدم باشد

به گزارش خبرنگار مهر در ابرکوه، حجتالاسلام سیدابراهیم حسینی صبح یکشنبه در همایش صرفه جویی برق در بخش کشاورزی اظهار داشت: ضرورت صرفه جویی در مصرف برق، متوجه تمام بخش های دولتی و خصوصی است.
وی بر ضرورت پیش قدم شدن بخش دولتی در مصرف بهینه برق به منظور ترغیب بخش خصوصی و مردم تاکید کرد.
حسینی با اشاره به مشکلات متعدد کشاورزان از جمله پرداخت قبوض سنگین برق و سود ناچیزی که کشاورزان بابت فروش محصولات کشاورزی به واسطهها به دست می آورند، بر ضرورت توجه به این مسائل تاکید کرد.
حسینی با اشاره به لزوم همیاری عمومی در راستای دستیابی به اهداف سال جهاد اقتصادی افزود: ایجاب میکند که به مقتضای شعار عدالتمحوری دولت، بر سود و واسطه ها نظارت شود.
امام جمعه ابرکوه همچنین خواستار تجدیدنظر در تعرفه هزینه برق بخش کشاورزی شد.
وی همچنین بر ضرورت تجدیدنظر در امر آبیاری به صورت غرقابی تاکید کرد و افزود: شرایط اقلیمی شهرستان ایجاب میکند تا با روش قطرهای، محصولات باغی را بارور کنیم.
حسینی خاطرنشان کرد: دولت نیز در این زمینه باید کشاورزان را در امر ساخت استخر همچنین روش بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی یاری کند.
وی بهینه سازی مصرف انرژی را مهمترین هدف اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها دانست و افزود: لازم است در این زمینه مسئولان دولتی و خصوصی، مردم، کشاورزان و اقشار مختلف دست به دست یکدیگر دهند و کشور را به سمت خودکفایی هدایت کنند.
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