بخش دولتی در مصرف بهینه برق پیش‌ قدم باشد

به گزارش خبرنگار مهر در ابرکوه، حجت‌الاسلام سیدابراهیم حسینی صبح یکشنبه در همایش صرفه‌ جویی برق در بخش کشاورزی اظهار داشت: ضرورت صرفه‌ جویی در مصرف برق، متوجه تمام بخش ‌های دولتی و خصوصی است .

وی بر ضرورت پیش قدم شدن بخش دولتی در مصرف بهینه برق به منظور ترغیب بخش خصوصی و مردم تاکید کرد.

حسینی با اشاره به مشکلات متعدد کشاورزان از جمله پرداخت قبوض سنگین برق و سود ناچیزی که کشاورزان بابت فروش محصولات کشاورزی به واسطه‌ها به دست می ‌آورند، بر ضرورت توجه به این مسائل تاکید کرد .

حسینی با اشاره به لزوم همیاری عمومی در راستای دستیابی به اهداف سال جهاد اقتصادی افزود: ایجاب می‌کند که به مقتضای شعار عدالت‌محوری دولت، بر سود و واسطه‌ ها نظارت شود .

امام جمعه ابرکوه همچنین خواستار تجدیدنظر در تعرفه هزینه برق بخش کشاورزی شد .

وی همچنین بر ضرورت تجدیدنظر در امر آبیاری به صورت غرقابی تاکید کرد و افزود: شرایط اقلیمی شهرستان ایجاب می‌کند تا با روش قطره‌ای، محصولات باغی را بارور کنیم .

حسینی خاطرنشان کرد: دولت نیز در این زمینه باید کشاورزان را در امر ساخت استخر همچنین روش بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی یاری کند .

وی بهینه ‌سازی مصرف انرژی را مهمترین هدف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دانست و افزود: لازم است در این زمینه مسئولان دولتی و خصوصی، مردم، کشاورزان و اقشار مختلف دست به دست یکدیگر دهند و کشور را به سمت خودکفایی هدایت کنند.