سهام باشگاه سپاهان باید در بورس یا فرابورس عرضه شود

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه گرفتن بودجه از شرکت فولاد مبارکه ممکن است در سال‌های آینده برای سپاهان مشکل ایجاد کند، تصریح کرد: لزوم خصوصی شدن باشگاه سپاهان در طولانی مدت و برنامه‌ریزی مسئولان در این زمینه در حال حاضر احساس می‌شود و این باشگاه باید در دراز مدت همچون یک شرکت سهامی عام در بورس یا فرابورس عرضه شود.

وی ادامه داد: ممکن است تا سالها شرکت فولاد مبارکه مشکلی در زمینه تامین بودجه‌های باشگاه سپاهان نداشته باشد اما به طور قطع در طولانی مدت، مشکلاتی گریبانگیر آنها خواهد بود و راه‌حل نجات سپاهان در سال‌های آینده عرضه 80 درصد از سهام آن در بورس یا فرابورس است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به درآمدزایی باشگاه سپاهان در سال‌های گذشته گفت: سپاهان در سال‌های گذشته درآمدزایی بسیاری داشته اما اسپانسرهای مالی بخش خصوصی این باشگاه باید افزایش یابد تا در آینده مشکلی برای تامین هزینه‌های خود نداشته باشد.

وی اضافه کرد: امیدوارم مشکلی در زمینه بودجه‌های این باشگاه به وجود نیاید زیرا سپاهان با افتخارات بسیار در سال‌های گذشته، به عنوان یکی از باشگاه‌های موفق ایران مطرح شده است.