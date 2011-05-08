گردان امام علی (ع) سپاه استان سمنان فعالیت خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، فرمانده گردان امام علی(ع) صبح یکشنبه در مراسم آغاز فعالیت این گردان گفت: با توجه به حجم سنگین تهدیدات دشمن برای انقلاب اسلامی و ایجاد فتنه در کشور، گردان امام علی(ع) با شاکله بسیج و با عضوگیری بسیجیان شهرستان سمنان فعالیت خود را آغاز کرده است.

روح‌ الله سفیدیان با اشاره به نحوه تشکیل و مأموریت گردان امام علی (ع) گفت: مهمترین ماموریت‌های این گردان مقابله با اغتشاشات، مقابله با جنگ نرم دشمن و برقراری امنیت شهری است.

وی افزود: بزرگترین هجمه‌های دشمن را بعد از رحلت حضرت امام (ره) شاهد بوده‌ایم و این هجمه‌ها در قالب‌های مختلفی به ظهور رسیده است.

سفیدیان با اشاره به فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دشمن، خاطرنشان کرد: مهمترین تهاجم دشمن تهاجم فرهنگی بود که امروز در قالب جنگ نرم قابل لمس است و البته با درایت مقام معظم رهبری روز به روز بر تواناییها و موفقیت جمهوری اسلامی افزوده شده است.

فرمانده گردان امام علی(ع) افزود: امروز به برکت رهبری حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب، شاهد بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه هستیم و نه تنها خاورمیانه بزرگ صهیونیستها محقق نشد، بلکه امروز شاهد شکل‌گیری خاورمیانه بزرگ اسلامی هستیم.