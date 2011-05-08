منیرالسادات موسوی نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: جدید‌ترین کتابی که از من منتشر شده است، " لطفا پنجره را ببند" نام دارد. این کتاب یکی از عناوین مجموعه روایتی دیگر است که انتشارات امیرکبیر انتشار آن را بر عهده دارد. " لطفا پنجره را ببند" مجموعه داستانی درباره جنگ و دفاع مقدس است.

وی افزود: این کتاب حدود 13 داستان کوتاه را در بر می‌گیرد. در رمان "جنگ و عشق" شخصیت اصلی یک زن است. رمان‌های "فصل رزهای صورتی" و "طوفان زنبق" هم به ترتیب درباره یک زن و جمعی از جانبازان هستند، اما روایت داستان‌های "لطفا در را ببند" متفاوت است. این کتاب نیز درباره جنگ است، اما نوع روایت و سوژه‌هایش با دیگر کتاب‌هایم تفاوت دارد. این کتاب همه موضوعات مهم و اصلی جنگ را در بر می‌گیرد و از همه مهم‌تر اینکه چند داستان آن به زمان بعد از جنگ مربوط است.

این نویسنده ادامه داد: رنجی که جانبازان از زندگی فعلی‌شان می‌برند و خستگی و بی‌حوصلگی‌شان، یا سرنوشت انسان‌های بعد از جنگ و ... از مسائلی هستند که در داستان‌های این کتاب به آن‌ها پرداخته‌ام.

موسوی درباره دیگر آثارش که در نمایشگاه کتاب عرضه شده‌اند، گفت: علاوه بر "لطفا در را ببند"، اولین رمانم با نام "جنگ و عشق"، مجموعه داستان "نیلوفر و ماه" و دو رمان دیگرم که در سال‌های 88 و 89 منتشر شدند، با نام‌های "طوفان زنبق" و "فصل رزهای صورتی" در نمایشگاه در حال عرضه هستند. "جنگ و عشق" و "طوفان زنبق" را انتشارات نوآور، "فصل رزهای صورتی" را انتشارات روزگار و "نیلوفر و ماه" توسط نشر چامه منتشر شده است.