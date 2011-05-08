به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار نهایی رقابت‎های کبدی ساحلی ایران "جام ریاست جمهوری" بین تیم‎های ایثار محمدآباد گرگان و شهدای جزینک سیستان و بلوچستان برگزار شد که طی آن نماینده گرگان موفق شد با نتیجه 49 بر 28 حریف خود را شکست داد و به عنوان قهرمانی دست یافت.

مسابقات کبدی باشگاه‎ها و دستجات آزاد با حضور 27 تیم در مجموعه فرهنگی ورزشی سیمرغ شهرستان سمنان برگزار شد. در پایان این مسابقات تیم های تهران و لرستان به عنوان مشترک سومی دست یافتند. فدراسیون کبدی به منظور تشویق بیشتر جوانان و جذب آنها به کبدی به تیم‌های اول تا سوم به ترتیب ده میلیون، هفت میلیون و پنج میلیون ریال جایزه نقدی اهدا کرد.

از سوی کمیته فنی مسابقات کبدی ساحلی باشگاه‎ها و دستجات آزاد کشور، معراج شیج بازیکن تیم شهدای جزینک عنوان فنی‎ترین بازیکن را دریافت کرد و کاپ ویژه و دو میلیون ریال جایزه نقدی به وی تعلق گرفت. ضمن اینکه تیم اسکله تالش نیز به عنوان تیم اخلاق این مسابقات معرفی شد و کاپ اخلاق را دریافت کرد.