به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران قرار بود در تاریخ 17 خرداد با ونزوئلا در ورزشگاه آزادی دیدار کند اما کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی عنوان کرد از آنجا که رقابت های لیگ در آن زمان بتازگی به اتمام رسیده و بازیکنان نیاز به استراحت دارند، ترجیح می دهد که این بازی برگزار نشود.

بر اساس گزارش برخی منابع اینترنتی، مسئولان فوتبال دو کشور ایران و ونزوئلا بر سر تاریخ جدید برگزاری این دیدار که 19 مرداد است به توافق رسیده اند و این در حالی است که فدراسیون فوتبال ایران رایزنی هایی را هم با تیم فوتبال اوکراین برای برگزاری دیدار دوستانه با این تیم در تاریخ دوم سپتامبر (11 شهریور) انجام داده اما از آنجا که این دیدار مصادف خواهد شد با روزهایی که تیم ها درگیر رقابت های مقدماتی جام جهانی 2014 هستند، به احتمال فراوان لغو و یا به زمان دیگری موکول خواهد شد.

تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ های اول و ششم مردادماه به ترتیب در تهران و مالدیو، با این تیم در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی 2014 دیدار خواهد کرد.