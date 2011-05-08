به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز یکشنبه بررسی مواد باقی مانده از لایحه بودجه 90 را در دستور داشت.

جلسه امروز مجلس به دلیل برگزاری جلسه کمیسیون تفلیق و بررسی مواد مراعا مانده با تاخیر آغاز شد. در آغاز بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در صحن مجلس اعتراضاتی نسبت به افزایش برخی ردیف‌ها توسط کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه 90از سوی نمایندگان صورت گرفت.

جمعی از نمایندگان خواستار رای گیری تک تک ردیف‌ها شدند تا ردیف‌هایی که کمیسیون تلفیق به اعتقاد آنان به ناحق به بودجه اضافه کرده است با رای مجلس حذف شود.

اما علی لاریجانی رئیس مجلس از نمایندگان خواست فقط موارد ضروری را مطرح کنند و از ورود به ردیف‌های غیرضروری خودداری کنند زیرا او معتقد بود ورود به ردیف‌ها و رای‌گیری برای آنها یک ماه به طول می‌انجامد.

در ادامه جلسه حسن کامران از نمایندگانی بود که مصرانه خواستار به رای گذاشتن پیشنهاد خود مبنی بر حذف چند ردیفی شد که در کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه اضافه شده است.

بنابراین لاریجانی که نتوانست نمایندگانی را که خواستار بررسی ردیف‌های افزوده شده بودند را راضی کند به ناچار پیشنهاد کامران را به رای گذاشت.

پس از اینکه اولین ردیف که مربوط به سیمینه رود بود با رای نمایندگان حذف شد ، حجت الله رحمانی نماینده الیگودر با فریاد و سر و صدای بسیار مقابل لاریجانی قرار گرفت و فریاد زد این کار شما خیانت به مردم است، من خون به پا می‌کنم.

لاریجانی بدون توجه به این سر و صداها و با خونسردی ، تک تک ردیف‌های مورد اعتراض نمایندگان را به رای گذاشته و اتفاقاً حذف همه ردیف‌ها با رای بالایی به تصویب نمایندگان رسید.

این شرایط رحمانی را به شدت عصبانی کرد و وی همچنان به فریاد های خود ادامه داد.

وی که به سمت هیئت رئیسه هجوم برده بود و قصد داشت از پله‌های جایگاه هیئت رئیسه بالا برود با ممانعت تعدادی از نماینگان مواجه شد، اما همه آنان را با شدت از سر راه خود کنار زد و بالاخره موفق شد وارد جایگاه هیئت رئیسه شود به دنبال این اتفاق تعدادی بیشتری از نمایندگان به سمت او رفته و تلاش کردند او را از هیئت رئیسه دور کنند.

یکی از اعتراضات وی به شخص حسن کامران بود که در جایگاه هیئت رئیسه نشسته بود.

لاریجانی با اشاره به عصبانیت رحمانی گفت: این پیشنهاد آقای کامران است که مصرانه آن را مطرح کرد من گفته بودم که وارد بررسی ردیف‌ها نشوید که زمان بر است اما وقتی وارد می‌شوید همین است.

رحمانی مجدداً خطاب به لاریجانی فریاد کشید که این خیانت به مردم است.

لاریجانی هم پاسخ داد کار شما درست نیست شما متوجه نیستید چه می گویید.

در نهایت نمایندگان موفق شدند رحمانی را از صحن مجلس خارج کنند.

پس از به وجود آمدن این فضای متشنج در مجلس، لاریجانی تا ساعت 14 اعلام تنفس کرد و گفت: با توجه به تغییرات و ردیف‌ها کمیسیون تلفیق باید سقف هزینه‌ها را مشخص کند بنابراین تا ساعت 14 اعلام تنفس می‌کنم. در جلسه بعدازظهر دیگر وارد ردیف ها نشوید و اجازه دهید بحث مربوط به هدفمندی یارانه‌ها بررسی و به اتمام برسد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در روز پنجشنبه بحثی در خصوص هدفمندی یارانه‌ها را در دستور داشتند که لاریجانی از آنجا که ردیف مربوط به پرداخت یارانه ها مشخص نشده بود از کمیسیون تلفیق خواست تا ردیف آن را مشخص کند بنابراین در جلسه بعدازظهر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.