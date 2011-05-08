کریم منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه‌های آماده‌سازی تیم فوتسال شهید منصوری برای حضور در مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا گفت: مراحل آماده سازی تیم فوتسال شهید منصوری از ابتدای ماه اردیبهشت آغاز شده و تیم هم اکنون مراحل بدنسازی را پشت سر می گذارد.

وی از برپایی اردوی آماده سازی تیم فوتسال شهید منصوری در جزیره کیش خبر داد و گفت: براساس برنامه از ششم خردادماه برای برپایی اردوی آماده سازی به جزیره کیش خواهیم رفت. در زمان برگزاری تمرینات آماده سازی برگزاری چند دیدار تدارکاتی را مدنظر داریم که به احتمال زیاد این دیدارهای دوستانه مقابل تیم‌های داخلی برگزار می شود.

مدیرعامل باشگاه شهید منصوری قرچک خاطرنشان کرد: قصد داشتیم با تیم ازبکستان دیداری دوستانه در ایران داشته باشیم اما از آنجائیکه با این تیم در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا همگروه شدیم، از برگزاری مسابقه تدارکاتی با ازبک‌ها پرهیز کردیم. در عین حال قصد داریم با تیم‌های داخلی که مراحل آماده سازی پیش فصل را طی می کنند و حتی تیم‌های ملی دیدارهای دوستانه داشته باشیم.

منصوری با انتقاد از فضای حاکم بر فوتسال کشور افزود: برای تقویت تیم در مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا چهار یا پنج بازیکن را مدنظر داشتیم که با شیطنت برخی دوستان مواجه شدیم و نتوانستیم آنها را جذب کنیم. ما نماینده ایران در آسیا هستیم و نمی دانم اگر ما در این مسابقات قهرمان نشویم این دوستان چه سودی می برند!

وی افزود: در ایران همه قول همکاری می دهند اما زمان عمل که می رسد، از قول و قرار دیگر خبری نیست. ما بازیکنی را مدنظر داشتیم و همه چیز برای عقد قرارداد مهیا بود که آن بازیکن سر از تیمی دیگر درآورد.

"منظورتان از افرادی که شیطنت می کنند، چیست؟"، منصوری در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: همه می دانند چه کسانی شیطنت می کنند، اما کسی به خود اجازه برخورد با آنها را نمی دهد. چرایش را من نمی دانم!

مدیرعامل باشگاه شهید منصوری قرچک با طرح این موضوع که فوتبال کشور مریض است، افزود: برخی‌ها فوتسال را ارث و میراث خود می دانند، در حالیکه این فوتسال برای همه ماست. باشگاه‌ها، تیم ملی و ... همه و همه در کنار هم فوتسال کشور را تشکیل می دهند اما برخی‌ها فوتسال را برای خود و تیم‌شان می خواهند.

وی با انتقاد از شرایط حاکم بر فضای فوتسال کشور به ویژه در زمان نقل و انتقالات افزود: امسال فصل نقل و انتقالات با سال‌های گذشته تفاوتی عمده پیدا کرده است. ما سال گذشته در هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتسال مصوب کردیم که بازیکنان نمی توانند قرارداد زیر 2 سال با باشگاه‌ها امضا کنند. با این شرایط در فصل جاری بازیکنان تحت کنترل باشگاه‌ها هستند نه دلال‌ها. در این شرایط اگر باشگاه‌ها محکم بایستند و اجازه ندهند سرمایه‌های شان به راحتی از تیم خارج شوند، هیچ مشکلی متوجه آنها نخواهد شد.

منصوری اینکه بازیکنان با نظر باشگاه‌ها بین تیم‌های مختلف جابجا می شوند را اتفاقی خوب خواند و گفت: بضاعت فوتسال ایران زیاد نیست و باید باشگاه‌ها با همکاری هم لیگ این رشته ورزشی را سرپا نگاه دارند. متاسفانه هزینه باشگاهداری سرسام آور و زیاد است و از آنجائیکه فوتسال پخش زنده ندارد، در جذب اسپانسر و حامی مالی توفیقی نداشته‌ایم. با این شرایط همه ما مربیان، بازیکنان و کلیه عواملی که در فوتسال نقش دارند، باید دست به دست هم بدهیم و با درایت، همت و احساس مسئولیت فوتسال را حداقل در همین سطحی که هست، نگاه داریم.