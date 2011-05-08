سرطان سومین عامل مرگ و میر در ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج خسرونیا افزود: تشخیص سریع بیماری و شناخت عوامل ایجاد کننده سرطان زا از مهمترین وظایف روزمره پزشکان به منظور جلوگیری و درمان بیماری سرطانی به شمار می رود.

وی تصریح کرد: سرطان سومین عامل مرگ و میر در کشورهای در حال پیشرفت از جمله در ایران است و این امر به علت رشد جمعیت، افزایش امید به زندگی، فراوانی تعداد افراد سالخورده و عوامل ایجاد سرطان ها از قبیل استعمال دخانیات، مصرف غذاهای سرطان زا و آلودگیهای زیست محیطی است.

به گفته رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی، مردان به دلیل آنکه بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان هستند حدود 12 درصد بیش از زنان درگیر این بیماری می شوند.

خسرونیا تصریح کرد: با نگاهی گذرا به علایم سرطان، شخص بیمار به راحتی می تواند، علایم اولیه سرطان را حس کند که متاسفانه در اکثر بیماران به دلیل نداشتن آگاهی، مدت طلایی تشخیص بیماری خود را صرف درمان های نامربوط به سرطان می کنند، این در حالیست که در این زمان بیماری رو به رشد است.

وی به بیماران توصیه کرد به محض ایجاد زخم بی علت یا تغییر رنگ پوست به پزشک مراجعه کنند. همچنین در صورت مشاهده دفع خون از طریق مدفوع یا استفراغ خونی، لاغری بی دلیل و ضعف عمومی به پزشک مراجعه کنند.

خسرونیا گفت: متاسفانه بیشتر بیماران دفع خون از طریق مدفوع را به بواسیر نسبت داده از درمان اساسی خودداری می کنند. این در حالی است که با انجام آزمایشهای سالانه و معاینه می توان بسیار سریع به تشخیص سرطان کمک و از پیشرفت و توسعه آن جلوگیری کرد.