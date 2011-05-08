گلستان قهرمان مسابقات کاراته کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، پانزدهمین دوره مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته کشور سبک شوتوکان wskf پیش از ظهر یکشنبه با قهرمانی تیم گلستان پایان یافت.

این مسابقات با همکاری اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی و هیئت کاراته استان گلستان در سالن شهید صادقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول برگزار شد.

تیم های گلستان با 133 امتیاز، اصفهان با 108 امتیاز و مازندران با 103 امتیاز بر سکوی اول تا سوم این دوره از مسابقات ایستادند.

تیمهای البرز با 71 امتیاز، تهران با 65 امتیاز و گیلان با 58 امتیاز به ترتیب مقام چهارم تا ششم این مسابقات را به خود اختصاص دادند.

همچنین کاپ اخلاق پانزدهمین دوره مسابقات به تیم ملی هنگ کنگ اهداء شد.

گفتنی است در این سری از مسابقات تیمهای تهران، البرز، اصفهان، مازندران، گیلان، همدان، لرستان، زاهدان، خوزستان، سمنان، خراسان رضوی، چهارمحال بختیاری، کرمان، کرمانشاه، گلستان و همچنین تیم ملی هنگ کنگ حضور داشتند.