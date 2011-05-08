مفهوم ایثار و شهادت با زبان هنر موجب جذب جهانیان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، شهرام خدایی پیش از ظهر یکشنبه در نشست مشترک حوزه هنری و سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی هنر مبتنی بر ایثار و نشر روحیه ایثار و شهادت به واسطه هنر را از درجات عالی هنر دینی دانست .

خدائی هنر را بهترین ابزار برای ترسیم دلاوری های دوران دفاع مقدس دانست.

وی گفت: سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی با اشاره به بضاعت های محتوایی نهفته در موضوعات منطبق با ایثار و شهادت، پتانسیل های تصویری و دراماتیک را ویژگی های مستتر در این مفاهیم عنوان کرد و ادامه داد: علاقه وافر هنرمندان استان و سوژه های بیشمار موجود، وظیفه مسئولان امر را در جهت حمایت از این تولیدات، بیش از پیش عیان می سازد .

خدائی کار در حوزه شهدا را امری حساس و مسئولانه دانست و افزود: وقتی در حوزه ای مثل ایثار و شهادت کار فرهنگی می کنیم می بایستی با درک عمیقی از این مسئله و با موشکافی تمام و به دور از هر هیجان و جریانی وظیفه خود را در قبال شهدا به درستی به سرانجام برسانیم .

وی همچنین بازماندگان دوران هشت ساله دفاع مقدس و خانواده های ایثارگران را منابع عظیمی برای تولیدات هنری دانست و گفت: بایستی با درک صحیح از این ثروت عظیم معنوی، قبل از اینکه جامعه از این ذخایر معنوی محروم شود از اندوخته های قلبی آنها برای تولید ناب ترین آثار هنری بهره بگیریم .

خدائی در ادامه اعتماد به کارشناسان فن و توان هنری هنرمندان را در ارائه اندیشه های معرفتی لازمه تولیدات کیفی و قابل قبول دانست و گفت: تجربه نشان داده است که اعتماد به هنرمندان همواره موجب سربلندی در جشنواره های معتبر داخلی و خارجی و ایجاد رضایت در مخاطبان شده است .