نگارخانه سوره البرز میزبان آثار گرافیکی

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اولین نمایشگاه آثار گرافیکی زری جمشیدی اوانکی با عنوان "هنر گرافیک" در نگارخانه سوره حوزه هنری البرز برگزار می‌شود.

بنابر این گزارش در راستای حمایت از هنرمندان جوان استان تازه تاسیس البرز، نمایشگاه انفرادی زری جمشیدی اوانکی با 60 اثر در زمینه‌های طراحی، نقاشی، گرافیک، تصویرسازی، طراحی آرم و لوگو، طراحی حروف و ... در نگارخانه سوره این مرکز برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است؛ نمایشگاه "هنر گرافیک" از تاریخ 18 تا 26 اردیبهشت 90 از ساعت 15تا 19 به جز سه‌شنبه‌ها پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

علاقه‌مندان جهت بازدید از این نمایشگاه می‌توانند به آدرس کرج، خیابان مطهری، بلوار نبوت، خیابان میلاد، شماره 82، حوزه هنری استان البرز، نگارخانه سوره مراجعه نمایند.