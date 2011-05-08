چنارانی ها یک میلیارد ریال زکات پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، محمدعلی کوثری صبح یکشنبه در همایش زکات در این شهرستان، گفت: 870 میلیون ریال "زکات معادل" از روستاهای رادکان، خرم آباد، قره کوسه وسرک جمع آوری شده که در همان روستاها صرف آموزش، اشتغال و خرید جهیزیه شده است.

وی با اشاره به اینکه قسمتی از زکات جمع آوری شده خرج هزینه های تحصیلی دانشجویی خانواده امداد می شود، افزود: کمیته امداد جمعیت زیادی را تحت پوشش خود دارد که کمکهای نقدی، فرهنگی، خودکفایی، اشتغال و مسکن را برای آنها انجام می دهند.

کوثری گفت: جمع آوری زکات در سال گذشته 43 درصد رشد داشته است که نیز تبلیغ و ترویج فرهنگ زکات را می طلبد.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد به عنوان اولین مکان برای تمرکز اعانات و کمکها از طرف نظام مقدس جمهوری اسلامی شناخته شده است، افزود: کمیته امداد وظیفه توسعه فرهنگ انفاق ایثار و نیکوکاری و سنت های حسنه اسلامی را برعهده دارد و نیز به عنوان امین نیکوکاران و پل ارتباطی با نیازمندان جامعه است.

رئیس ستاد احیا زکات شهرستان چناران نیز در این همایش گفت: اگر محرومین ومستضعفین با پرداخت زکات به حق و حقوق خود برسند فقیری در جامعه نخواهد بود.

حجت الاسلام مظفر تاجی گفت: حق وحقوق محرومین با پرداخت دیون الهی پرداخت می شود و دیون واقعی و واجب را باید پرداخت کنیم.

وی افزود: فقر باعث بسیاری از ناهنجاری ها و گناهان می شود که این مهم با پرداخت زکات برطرف شده و جلوی بسیاری از گناهان گرفته خواهد شد.

امام جمعه شهرستان چناران ادامه داد: زکات از واجبات دین اسلام است و مسلمانان به قوانین دین که همان واجبات دین است احترام گذاشته و عمل کنند.

کارشناس مشارکت های زکات کمیته امداد خراسان رضوی نیز دراین مراسم، گقت: همه افراد جز مبلغین و عاملین زکات باشند، چرا که با پرداخت زکات رحمت الهی شامل حال همه می شود.

وی افزود: در پرداخت زکات فقرا در اولویت هستند و حق این محرومان و نیازمندان باید فراموش نشود.

وی اظهارداشت: با توجه به اینکه سهم زکات شهرستان چناران در سال جاری حدود 5 میلیارد تومان است، خیلی از نیازهای فقرا و کارهای عمرانی مربوط به مساجد، حسینیه ها و سایر امور فرهنگی و بهداشتی حل می شود.

حجت الااسلام عبداله میدانی بال بیان اینکه زکات جمع آوری شده در هر روستا و آبادی در همان روستا هزینه خواهد شد، افزود: مسئولین از جمله سازمان تبلیغات اسلامی جهاد کشاورزی بسیج اوقاف و در امر ترویج فرهنگ پرداخت زکات همکاری کنند تا این امر مهم و واجب الهی فراموش نشود.