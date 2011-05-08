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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۰۴

مصوبات شورای گسترش/

جداول رشته‌های جدید مصوب برای دانشگاهها/ 23 رشته ایجاد می‌شوند

جداول رشته‌های جدید مصوب برای دانشگاهها/ 23 رشته ایجاد می‌شوند

شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با راه اندازی 23 رشته در چندین دانشگاه و مجتمع آموزش عالی آزاد کشور موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای گسترش وزارت علوم با راه اندازی 23 رشته در دو مقطع کارشناسی و دکتری در چندین دانشگاه و مجتمع آموزش عالی کشور موافقت کرد. 
 
جدول راه اندازی رشته های جدید در مقطع کارشناسی
 
ردیف دانشگاه/مجتمع آموزش عالی رشته جدید
1  لرستان مهندسی برق الکترونیک
2 گنبد  زیست شناسی سلولی و مولکولی
3 تهران  سنجش از راه دور
4  رازی کرمانشاه زیست شناسی علوم گیاهی
5 دامغان  شیمی گرایش محیط زیست
6 تربیت معلم  سبزوار  مهندسی مکانیک 
7 آموزش عالی قوچان  مهندسی برق گرایش کنترل 
8 شهید چمران اهواز  شیمی کاربردی 
9 تبریز   ریاضیات کاربردی
10 الزهرا  فیزیک مهندسی 
11 تفرش  مهندسی شیمی 
12 محقق اردبیلی   علوم کامپیوتر
13 یاسوج  مهندسی منابع طبیعی 
14 بجنورد  مهندسی برق گرایش قدرت 
15  یزد مهندسی منابع طبیعی
16 تهران جغرافیای سیاسی
17 آموزشکده محیط زیست مهندسی منابع طبیعی

 جدول راه اندازی رشته های جدید در مقطع دکتری

ردیف دانشگاه رشته تحصیلی
1 اصفهان  آمار 
2 تربیت مدرس  زیست شناسی - ژنتیک مولکولی 
3 ایلام  شیمی تجزیه 
4 شاهرود  مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی 
5 شهید عباسپور  مهندسی برق 
6  واحد مرند جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
کد مطلب 1306746

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