به گزارش خبرنگار مهر، شورای گسترش وزارت علوم با راه اندازی 23 رشته در دو مقطع کارشناسی و دکتری در چندین دانشگاه و مجتمع آموزش عالی کشور موافقت کرد.

جدول راه اندازی رشته های جدید در مقطع کارشناسی