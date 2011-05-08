به گزارش خبرنگار مهر، شورای گسترش وزارت علوم با راه اندازی 23 رشته در دو مقطع کارشناسی و دکتری در چندین دانشگاه و مجتمع آموزش عالی کشور موافقت کرد.
جدول راه اندازی رشته های جدید در مقطع کارشناسی
|ردیف
|دانشگاه/مجتمع آموزش عالی
|رشته جدید
|1
|لرستان
|مهندسی برق الکترونیک
|2
|گنبد
|زیست شناسی سلولی و مولکولی
|3
|تهران
|سنجش از راه دور
|4
|رازی کرمانشاه
|زیست شناسی علوم گیاهی
|5
|دامغان
|شیمی گرایش محیط زیست
|6
|تربیت معلم سبزوار
|مهندسی مکانیک
|7
|آموزش عالی قوچان
|مهندسی برق گرایش کنترل
|8
|شهید چمران اهواز
|شیمی کاربردی
|9
|تبریز
|ریاضیات کاربردی
|10
|الزهرا
|فیزیک مهندسی
|11
|تفرش
|مهندسی شیمی
|12
|محقق اردبیلی
|علوم کامپیوتر
|13
|یاسوج
|مهندسی منابع طبیعی
|14
|بجنورد
|مهندسی برق گرایش قدرت
|15
|یزد
|مهندسی منابع طبیعی
|16
|تهران
|جغرافیای سیاسی
|17
|آموزشکده محیط زیست
|مهندسی منابع طبیعی
جدول راه اندازی رشته های جدید در مقطع دکتری
|ردیف
|دانشگاه
|رشته تحصیلی
|1
|اصفهان
|آمار
|2
|تربیت مدرس
|زیست شناسی - ژنتیک مولکولی
|3
|ایلام
|شیمی تجزیه
|4
|شاهرود
|مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
|5
|شهید عباسپور
|مهندسی برق
|6
|واحد مرند
|جغرافیا و برنامه ریزی شهری
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