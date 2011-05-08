اخبار پربازدید جهان؛ از کاهش 50 درصدی قیمت گاز تا کشف میکروب ماه

به گزارش مهر، اولین خبر پربازدید امروز کاهش 50 درصدی بهای گاز در فصل تابستان است. البته این خبر داخلی نیست و مربوط به شروندان امریکایی است.

این کاهش بها که قرار است از اوایل ژوئن آغاز شود پس از آن انجام می شود که از ابتدای سال جاری میلادی بهای گاز در ایالات متحده 91 درصد افزایش یافته بود.

دومین خبری که توانسته عنوان پربازدیدترین خبر روز را تصاحب کند انتشار تصاویر ویدیویی توسط آمریکا درباره زندگی "بن لادن" است.

در یکی از این تصاویر پیرمردی از پشت دیده می شود که در حالی که کلاهی بر سر و پتویی بر دوش دارد در مقابل تلویزیون نشسته و در حال تماشای برنامه آن است.

هر چند نزدیک به یک هفته از مرگ بن لادن گذشته اما گویا آمریکا قصد ندارد که این خبر را رها کند و هر روز با انتشار جزئیاتی جدید همچنان سعی در داغ نگه داشتن موضوع بن لادن دارد.

و اما سومین خبر پربازدید امروز مربوط به خبری در حوزه ستاره شناسی است که با عنوان " معمای میکروب در ماه سرانجام حل شد" منتشر شده است.

در این خبر با اشاره به سفر "آپولو" به ماه و اکتشافاتی که بعد از آن در توسط فضانوردان و ستاره شناسان صورت گرفت به موضوع جالب وجود جانداران در ماه پرداخته شده است.

چهارمین خبری که تبدیل به پربازدید کننده ترین خبر جهان شده، مطلبی است که خبرگزاری آسوشیتدپرس درباره برگزاری مراسم های سنتی در فیلیپین منتشر کرده است.

این خبر اشاره به مراسمی دارد که در آن صدها پسر کم سن و سال به روشی سنتی در فیلیپین و با هدف کاهش بیماریها بخشی از بدنشان بریده می شود.