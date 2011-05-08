ولایت پذیری رمز ماندگاری نظام جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رمضان شریف در آیین گرامیداشت یاد 25 شهید و پنج شهید گمنام آرمیده در گلزار شهدای قشم افزود: فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) بر گرفته از قرآن، ولایت فقیه و رهبر دینی و فرهنگ ایثار و شهادت سه مولفه ای است که دشمنان نظام اسلامی آن را رمز موفقیت انقلاب مردم ایران می دانند.

وی ادامه داد: طی 32 سال گذشته استکبار جهانی ترفندهای مختلفی را با استفاده از ابزار رسانه، ترویج فرهنگ ابتذال و تحریم های اقتصادی برای خدشه دار کردن این رمز و ضربه زدن به انقلاب اسلامی بکار گرفته اما تا زمانیکه گوش به فرمان رهبر و ولی فقیه زمان خود باشیم، دشمن در نقشه های شوم خود ناکام خواهد بود.

مسئول روابط عمومی و انتشارات سپاه بیان داشت: انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و گفتمان دینی این انقلاب تحولی عظیم در جهان ایجاد کرد و آمریکا و شوروی سابق بعنوان دو قطب تصمیم گیرنده در جهان را به چالش کشید.

به گفته وی، در حرکت های انقلابی مردم جهان بخوبی نقش و جایگاه گفتمان انقلاب اسلامی دیده می شود و امروز شعار انقلاب ما در حرکت بیداری امت اسلامی در خاور میانه و شمال آفریقا، استکبار جهانی را به وحشت انداخته است.

سردار شریف خاطرنشان کرد: امروز آمریکا و ایادیش با انبوهی از اراده های آهنین مسلمانان با شعارهای مشترک نابودی آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه اند و این اقدام مسلمانان در حقیقت صدور انقلاب اسلامی ایران است که دشمن از آن واهمه داشت.

وی اظهار امیدواری کرد که مردم ایران قدر انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر خود را بعنوان هزینه های عظیم این انقلاب بدانند و با ادامه راه شهدا مطمین باشند که این کشور در برابر هر توطئه ای بیمه خواهد بود.

مسئول روابط عمومی و انتشارات سپاه تصریح کرد: اطاعت از سخنان رهبری وظیفه و تکلیف شرعی و قانونی همه ماست و امروز نیروهای نظامی کشور اعم از بسیج، ارتش و سپاه با کوچکترین اشاره مقام عظمای ولایت با داشتن دانش و مهارت هایی به مراتب قوی تر از گذشته از آرمان های بلند انقلاب اسلامی دفاع خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته میزان هجمه های دشمن به ولی فقیه بیشتر از 20 سال گذشته بود تاکید کرد: دشمن ضربه بزرگی از انقلاب اسلامی خورده و به این راحتی کنار نمی نشیند و تنها راه موفقیت ما گوش جان سپردن به فرامین رهبری و حرکت در مسیر ولایت است.

سردار شریف در پایان اظهار داشت: تحولات امروز جهان عرب از جمله مصر، بحرین، یمن، تونس، سودان و لیبی نشات گرفته از انقلاب اسلامی ایران است و این بیداری اسلامی ناشی از گفتمان امام (ره) و ادامه این راه توسط مقام عظمای ولایت است که باید قدر آن را بدانیم.

مراسم یادواره 25 شهید و پنج شهید گمنام جزیره قشم با حضور جمع کثیری از مردم ولایی شهر قشم به همت کانون فرهنگی تبلیغی مسجد امام حسین (ع) و با مساعدت سازمان منطقه آزاد قشم در صحن امامزاده سید مظفر و در کنار مزار شهدای گلگون کفن این شهر برگزار شد.

