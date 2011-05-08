اعزام 1685 مبلغ به مناسبت ایام فاطمیه

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه اعزام و استقرار مبلغین به مناسبت ایام سوگواری حضرت زهرا(س)، مبلغین و مبلغات عمومی و متخصص را به سراسر کشور اعزام می کند که ماحصل آن هماهنگی اعزام و توزیع‌ هزارو ششصد و هشتاد و پنج مبلغ و مبلغه بوده است .

این اعزام شامل 1581مبلغ و 304 مبلغه است که توسط دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم به مدت 1 هفته ادامه خواهد داشت و آمار اعزام مبلغین به مناسبت ایام فاطمیه بدون در نظر گرفتن آمار مبلغین اعزامی مقیم استانی است و به نظر می رسد که در پایان این ماه، آمار عملیاتی شده افزایش یابد.

در ابلاغیه سازمان تبلیغات اسلامی به استانها مبنی بر برگزاری هر‌چه بهتر مراسم عزاداری حضرت فاطمه (ص) و توجیه مبلغین قبل از اعزام آمده است: تبیین سیره عملی، فضایل اخلاقی و معنوی این حضرت و نیز مسئله خطیر ولایت با استفاده از منابع معتبر و شناخته شده، تبیین تطبیقی فتنه ها بر علیه انقلاب اسلامی با صدر اسلام، تبیین ولایت فقیه و جامعیت آن و... مورد توجه قرار گیرند.