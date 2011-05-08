به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا به این ترتیب دو تن از بزرگ‌ترین کمدین‌های زنده سینما برای نخستین بار با یکدیگر همکاری می‌کنند.



بنینی که در سال 1999 برای ساخت فیلم "زندگی زیباست" برنده سه جایزه اسکار شد به جمع بازیگرانی چون پنه لوپه کروز، جسی آیزنبرگ و الک بالدوین می‌پیوندد که پیش از این قرارداد بازی در فیلم وودی آلن را امضا کرده‌اند.



آلن قصد دارد فیلمبرداری "تصویر اشتباهی" را از ماه اوت ( شهریور) آینده در رم آغاز کند. به همین منظور تهیه‌کنندگان فیلم مذاکرات خود را برای استفاده از امکانات چینه چیتا و فیلمبرداری در استودیوهای آن آغاز کرده‌اند. بنینی خود یکی از شرکای استودیوهای عظیم چینه چیتا در ایتالیاست.



هنوز دیدار و مذاکره‌ای به طور رسمی میان آلن و بنینی صورت نگرفته است. اما از آنجا که جشنواره فیلم کن چهارشنبه این هفته با نمایش فیلم "نیمه شب در پاریس" افتتاح می‌شود احتمال دیدار این دو سینماگر در کن بسیار است.