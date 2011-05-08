بسکتبال قزوین توانایی شکست تیم قم را ندارد

محمد احمدی در آستانه بازی تیمش در برابر کاسپین قزوین در مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به اینکه قزوین توانایی شکست تیم قم را ندارد گفت: پیش بینی این است که در بازی مقابل کاسپین قزوین این تیم را خیلی راحت و با اختلاف بسیار زیاد شکست دهیم.



وی اظهار داشت: در دور رفت توانستیم کاسپین را با اختلاف هشت امتیاز در خانه حریف شکست دهیم با توجه به اینکه بازی دور برگشت در قم انجام خواهد شد و از شرایط میزبانی برخوردار هستیم، با این وجود به راحتی این تیم را شکست خواهیم داد.



بازیکن پست دو تیم راه وترابری قم ادامه داد: بازیکن آمریکایی تیم کاسپین قزوین در دور رفت در اختیار تیم نبود ولی در بازی دور برگشت در اختیار تیم خواهد بود و به نوعی تیم قزوین با ترکیب کامل در برابر راه و ترابری قم حاضر خواهد شد.



احمدی افزود: احمد مارکوس و توماج کریمیان در بازی دور رفت در برابر کاسپین قزوین دچار آسیب دیدگی جزئی شد اما در بازی دور برگشت حضور خواهند داشت.



راه و ترابری قم مستحق این جایگاه نیست



بازیکن بومی تیم راه و ترابری قم افزود: تیم راه و ترابری مستحق این جایگاه نیست و باید جزو چهار تیم بر‌تر مسابقات لیگ بر‌تر می‌شد و نباید به توزین الکتریک کاشان در قم می‌باخیتم.



احمدی اضافه کرد: برنده دیدار دو تیم راه وترابری قم و کاسپین قزوین با برنده دیدار دو تیم دانشگاه آزاد تهران و شهرداری گرگان بازی خواهد کرد در حالی که شهرداری گرگان بازی دور رفت خود را در برابر دانشگاه آزاد تهران پیروز شده است.



بازیکن تیم راه وترابری قم در خصوص پیش بینی خود در مورد بازی دو تیم دانشگاه آزاد و شهرداری گرگان ابراز داشت: احتمالا دیدار دو تیم دانشگاه آزاد تهران با شهرداری گرگان به بازی سوم کشیده خواهد و تیم دانشگاه آزاد به مرحله بعدی صعود خواهد کرد و راه و ترابری قم برای کسب عنوان پنجمی باید بازی سختی را در برابر دانشگاه آزاد تهران انجام دهد.



شایان ذکر است تیم راه و ترابری قم دوشنبه ساعت ۱۷ در سالن دو هزار نفری ورزشگاه شهید حیدریان به مصاف تیم کاسپین قزوین خواهد رفت.

