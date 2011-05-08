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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۴۱

زیباری مطرح کرد:

انتقامجویی مرگ بن لادن در عراق/ بیشتر قربانیان القاعده عراقی هستند

انتقامجویی مرگ بن لادن در عراق/ بیشتر قربانیان القاعده عراقی هستند

وزیرخارجه عراق با اشاره به حضور القاعده در این کشور و تداوم عملیات آنها، انتقامجویی این جریان را پس از مرگ بن لادن امری محتمل دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "هوشیار زیباری" که به تونس سفر کرده پس از دیدار با "الباجی قائد السبسی" نخست وزیر این کشور در کنفرانس خبری از احتمال انتقامجویی القاعده از مرگ بن لادن در عراق خبر داد.

زیباری در این باره اظهار داشت: القاعده همچنان در عراق وجود دارد و به عملیاتهایش ادامه می دهد. بر این اساس انتقامجویی آنان از مرگ بن لادن مسئله ای محتمل است.

وزیرخارجه عراق البته از کشته شدن بن لادن به علت جنایاتی که درعراق مرتکب شده ابراز رضایت کرد و افزود: قربانیان عراقی عملیاتهای القاعده (به رهبری بن لادن) بیشتر از کشته شدگان بیگانه است.

وی در ادامه با اشاره به سفر خود به تونس، این سفر را در جهت تبریک به مردم تونس در پی پیروزی انقلاب آنها و توسعه روابط دوجانبه دانست.

خاطرنشان می شود نیروهای آمریکایی بالاخره پس از 10 سال تعقیب و گریز توانستند هفته گذشته بن لادن را در محل اقامتش در ابت آباد پاکستان بکشند.

کد مطلب 1306765

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