برنامه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 90 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش سراسری مدیران سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح صبح امروز یکشنبه در محل این سازمان با حضور سرداراحمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و جمعی از مسئولان این سازمان برگزار شد.
سردار حسین دقیقی رئیس سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح دراین مراسم به اهداف و چشم انداز این سازمان در سال جاری اشاره کرد .
وی گفت : تبیین نظام نوین تامین اجتماعی برای کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح ، تامین و توسعه بیمه سلامت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح و عائله تحت تکفل آنها برابر استاندارد جهانی، تامین ساماندهی خدمات ایمنی بازنشستگان و کارکنان نیروهای مسلح، برقراری و انجام خدمات بیمه ای به منظور ایجاد امنیت خاطر در نیروهای مسلح و همچنین افزایش و توسعه ثروت و قدرت مالی به منظور تحقق برنامه های تامین اجتماعی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از جمله مهمترین اهداف سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال جاری خواهد بود.
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