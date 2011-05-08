به گزارش خبرنگار مهر، دولت از پائیز سال گذشته با توجه به تعویق زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تصمیم گرفت که سهمیه بنزین خودروهای شخصی را به صورت ماهانه به کارت هوشمند سوخت آنها واریز شود که این سناریو در سالجاری هم ادامه پیدا می کند.



پیگیریهای خبرنگار مهر نشان می دهد که برای خرداد ماه سالجاری قیمت و سهمیه بنزین خودروها بدون هیچ گونه تغییری تثبیت شده است به طوری که تا ساعت 24 شب 31 اردیبهشت ماه 60 لیتر بنزین با نرخ نیمه یارانه ای 400 تومان به 10 میلیون و 900 خودروی بنزین سوز واریز خواهد شد.



همچنین در سومین ماه فصل بهار سهمیه بنزین موتورسیکلتها و برخی از خودروهای خدماتی و عمومی همچون روال گذشته تثبیت خواهد شد، ضمن آنکه اردیبهشت ماه امسال 500 لیتر سهمیه بنزین با نرخ آزاد (700 تومانی) برای خودروها در نظر گرفته شده است.



در همین حال برخی از مسئولان وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اخیرا با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ گونه تصمیمی در سطح دولت برای تغییرات قیمتی و یا میزان سهمیه حاملهای انرژی گرفته نشده است به مهر اعلام کرده اند: در صورت هر گونه تغییرات ستاد هدفمندی یارانه ها به صورت گسترده اطلاع رسانی خواهد کرد.



از سوی دیگر مطابق با آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در شرایط فعلی میزان بنزین ذخیره سازی شده در کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی به کمترین میزان در پنج سال گذشته تاکنون رسیده است.

بنزین و گازوئیل گران نمی شود

مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی باید متوسط قیمت فرآورده های مختلف نفتی امسال حداکثر تا سقف 20 درصد افزایش یابد اما پیگیریهای مهر نشان می دهد که قیمت بنزین و گازوئیل حداقل در خرداد ماه سالجاری هیچ گونه افزایشی پیدا نمی کند.

در همین حال صادق محصولی وزیر رفاه اخیرا با بیان اینکه برنامه‌ای برای افزایش قیمت حاملهای انرژی نداریم، گفته است: البته بررسی‌هایی انجام گرفته است، اما به صورت مشخص درباره بنزین و گازوئیل افزایش قیمتی در نظر گرفته نشده است.

همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از 28 آذر سال 89 ، عرضه بنزین و گازوییل سه نرخی در جایگاه های سراسر کشور آغاز شد، به گونه ای که بنزین حمایتی 100 تومان، بنزین سهمیه ای 400 تومان، بنزین آزاد 700 تومان، گازوییل سهمیه ای 150 تومان و گازوییل آزاد 350 تومان در جایگاه‌ها عرضه می شود.



بر اساس اعلام مسئولان وزارت نفت تاکنون محدودیت زمانی برای مصرف سهمیه بنزین یارانه ای (بنزین 100 تومانی) ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت تعریف نشده است و از این رو این ذخیره بنزین نمی سوزد.



در حال حاضر نزدیک به 17 میلیون کارت هوشمند سوخت شامل 10 میلیون و 194 هزار کارت خودرو و 6 میلیون و 725 هزار و 254 کارت هوشمند موتور سیکلت در سطح کشور فعال است.