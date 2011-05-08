حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تا کنون پژوهشهای بسیار جامع و ارزشمندی درباره مقام علمی، فرهنگی و معنوی حضرت زهرا(س) انجام شده که همه آنها قابل تقدیر است حتی بزرگان اهل سنت نیز درباره شخصیت آن بانوی بزرگوار تحقیقاتی در مورد جایگاه آن حضرت انجام داده اند.

وی به فعالیتهای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این زمینه اشاره کرد و افزود: پس از انتشار دانشنامه امام علی (ع) توسط این پژوهشگاه، تحقیقات برای تدوین دانشنامه فاطمی(س) آغاز شد و بنده که در بخش حکمت این دانشنامه فعالیت دارم شاهدم که مجموعه مقالات پژوهشی بسیار گهرباری در مورد حضرت فاطمه(س) نگاشته شده است که امیدواریم به زودی این دانشنامه منتشر شود و علاقمندان جامعیت این پژوهشها را ملاحظه کنند.



استخراج نقشه علمی- فرهنگی از سیره حضرت زهرا(س) برای زن امروز



دکتر خسروپناه با اشاره به برخی وجوه مغفول مانده در شخصیت شناسی حضرت زهرا(س) یادآور شد: باید از سیره حضرت زهرا(س) برای زن امروز یک نقشه علمی- فرهنگی استخراج کرد، امروزه ما با پرسشهای فراوانی در حوزه حقوق زن، روابط اجتماعی زنان و... روبرو هستیم که باید با رویکرد دینی به آنها پاسخ دهیم.



وی افزود: دیگر در قرن 19 و 20 نمی توان حکم کلی داد و گفت که زنان گوشه خانه بنشینند و فقط فعالیتهای درون منزل داشته باشند هرچند که مسئله خانه داری و تربیت فرزند مسئولیت سنگینی است که نمی توان آن را نادیده گرفت اما اقتضائات اجتماعی و نیازهای معاصر سبب شده است بانوان نیز همچون مردان حضور اجتماعی داشته باشند. امروز در آموزش و پروش، بهداشت و عرصه های مختلف اجتماعی و حتی سیاسی حضور زنان به صورت جدی نمایان است و این پرسش مطرح است که چگونه یک زن هم می تواند فاطمی زندگی کند و هم حضور اجتماعی داشته باشد و هم مقوله تربیت فرزندان را جدی بگیرد؟



وی با اشاره به نقش تاریخی حضرت زهرا(س) در مقاطع مختلف، یادآور شد: در تاریخ اسلام می بینیم که چگونه آن حضرت برای دفاع از ولایت حضور جدی اجتماعی داشته و به نقد مخالفان پرداختند در عین حال نقش تربیت فرزندان را به خوبی به مردمی که از اهل بیت تبعیت می کنند نشان دادند پس این معادله یک فرمولی می طلبد که پژوهشگران باید این پرسشها را به سیره و سنت حضرت زهرا(س) عرضه کنند و پاسخها را مطابق با مبانی دینی استخراج کنند.



عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: باید به مباحثی که امروزه بیشتر با آن مواجه هستیم مثل حقوق زن، کودکان، همسرداری ، تربیت فرزندان و... پرداخته شود به ویژه اهمیت این بحث زمانی مضاعف می شود که ما با جریانهای فمینیستی روبرو می شویم و آنها پرسشها و شبهاتی را برای زن مسلمان طرح می کنند که می بایست با استفاده از سیره حضرت زهرا(س) به این شبهات پاسخ دهیم.



حجت الاسلام خسروپناه با تأکید بر برپایی مجالس سوگواری ائمه اطهار، یادآور شد: ذکر مصائب و ارتباط معنوی با اهل بیت(ع) بسیار مهم است و نباید این بعد از مجالس عزاداری را نادیده گرفت چون انسانها در زندگی روزمره خود دچار مشکلات و مسائل روحی متعددی می شوند و از فقر معنوی رنج می برند لذا توسل به اهل بیت نیاز معنوی آنها را پاسخ می دهد اما نباید این مجالس معنویت بدون معرفت به ارمغان آورد و سخنرانان و مداحان باید در کنار بعد معنوی معرفت افزایی کنند تا نگاه مردم به اهل بیت نگاهی جامع شود و چگونه زیستن و چگونه مردن را از اهل بیت بیاموزند.



امامت گوهر تشیع است/ تأکید بر مرجعیت علمی اهل بیت در میان شیعه وسنی در مجالس سوگواری ائمه



وی تأکید کرد: امروز ما در عصری زندگی می کنیم که استعمار و استکبار جهانی برای هدف خود که همانا به حاشیه راندن دین است از ترفندها و اصولی راهبردی پیروی می کنند که اختلاف افکنی میان مسلمانان از شیوه های راهبردی آنها است. متأسفانه این سیاست در دل شیعه و سنی پدیدار می شود و در اهل سنت تندورهایی همچون وهابیون و سلفی ها ظهور می کند و در میان شیعیان نیز تندروهایی وجود دارند.



وی بر گفتگوی علمی بین شیعه و سنی تأکید کرد و افزود: منظور من از گفتگو این نیست که طرفین از اعتقادات خویش دست بکشند، خیر؛ بنده معتقدم که نباید به بحث امامت بی توجهی شود چون امامت گوهر تشیع است و نباید نسبت به این باور اساسی کوتاهی بورزیم اما امروزه مرجعیت علمی اهل بیت(ع) و پیام معنوی و معرفتی آنان در میان شیعه و سنی ارزشمند است.



حجت الاسلام خسروپناه در پایان گفت: امروزه این خیزش اسلامی در جهان عرب با معرفت اهل بیت به ویژه حضرت زهرا(س) ارزنده تر شده و پیشنهاد من این است که سخنرانان و مداحان با ترویج مرجعیت علمی اهل بیت(ع) و جایگاه آن بزرگواران و حضرت زهرا(س) اهل سنت را به مذهب شیعه نزدیک کنند تا ما با این معرفت در برابر استکبار بایستیم و ان شاء الله این مسئله منشأ توسعه و ترویج خیزش اسلامی در جهان شود.