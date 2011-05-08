به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که هنوز نمایشگاه کتاب به نیمه نرسیده، آمار فروش کتاب‌های سوره مهر حکایت از آن دارد که کتاب "دا" همچنان در میان کتاب های پرفروش این ناشر پیشتاز است و مورد بیشترین اقبال مخاطبان قرار دارد.

سه گانه فاضل نظری (آن‌ها، گریه‌های امپراتور و اقلیت) هم در رتبه دوم قرار دارد که این نشان می‌دهد پس از دو سال از انتشار هنوز هم به عنوان پرمخاطب ترین و پرفروش‌ترین مجموعه شعر در سالهای اخیر شناخته می‌شود.

اما نکته جالب توجه اینکه در میان رده کتاب‌های پرفروش این ناشر، رمان‌ها بیشترین فروش را دارند. بر این اساس دو رمان (من او و ارمیا) نوشته رضا امیرخانی، "شاه بی شین" محمدکاظم مزینانی،"سفر به گرای 270 درجه" احمد دهقان در رده‌های بعدی کتاب‌های پرفروش سوره مهر هستند.

همچنین در ادامه آمار پرفروش‌ترین‌های سوره مهر، دو کتاب "کوچه نقاش‌ها" خاطرات سیدابوالفضل کاظمی نوشته راحله صبوری و "بابانظر" خاطرات شهید نظرنژاد با گردآوری و مصاحبه حسین بیضایی و تدوین مصطفی رحیمی قرار دارند.

