اعلام ادارات برتر ایلام در سال 89 / همه ادارات برتر شدند!

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، در حالیکه چند اداره برتر استان ایلام از سوی استانداری ایلام اعلام شده بود، همه ادارات خود را اداره برتر اعلام کردند.

در جلسه شواری اداری چند دستگاه اجرایی ایلام به عنوان دستگاه برتر شناخته شدند و بعد هر دستگاه اجرایی ایلام با عنوانهای مختلف مثل رضایتمندی ارباب رجوع، حل مشکل مردم، دولت الکترونیک و...خود را برتر اعلام کرد و معلوم نیست چه اداره ای ضعیف بوده یا کم کاری کرده و در مجموع به نظر می رسد ایلام در بخش اجرای امور اداری و دولتی هیچ مشکلی ندارد.

به نظر می رسد مشکلات استان ایلام با ادارات در ارتباط نیست و همه دستگاه های اجرایی ایلام کارهای خود را به نحو احسنت انجام داده اند.

پس با این حال مشکل بیکاری، عدم اجرای پروژه های عمرانی، افزایش آسیبهای اجتماعی، اعتیاد، گرد و غبار، راه، صنعت، آب و..از کجا نشات می گیرد و مشکل فرودگاه ایلام، عدم سرمایه گذاری در ایلام و زیرساختهای مناسب از کجاست.

در حالی همه دستگاه ها و ادارات ایلام خود را در بخشی برتر اعلام کرده اند که در عمل چنین به نظر نمی رسد و کاش شرایط انتخاب برترین ها به عهده مردم سپرده می شد تا دستگاه های برتر به درستی انتخاب شوند.