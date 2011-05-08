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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۳۰

سیستم یکپارچه صدور مجوزهای معدنی راه‌اندازی می‌شود

مدیرکل اکتشاف وزارت صنایع و معادن گفت: با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنایع و معادن و معاونت معدنی به زودی تمامی استانهای کشور به سیستم مکانیزه یکپارچه صدور مجوزهای معدنی مجهز خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا عظیمی هدف از اجرای این طرح را ساماندهی وتسریع در ارائه خدمات وکاهش مراجعات حضوری معدنکاران برای صدور مجوز ذکرکرد و افزود: با ایجاد وساماندهی این طرح، توسعه فعالیتهای صنعتی ومعدنی شتاب بیشتری خواهد گرفت.

وی با تشریح ضرورت اجرای این طرح تصریح کرد: این اقدام در راستای پیاده سازی دولت الکترونیک وکاهش مراجعات حضوری همچنین در ادامه طرح هدفمند کردن یارانه ها در بخش صنعت و معدن صورت گرفته است.

عظیمی درادامه از راه اندازی سیستم اخذ حقوق دولتی از معادن و همچنین سیستم اطلاعاتی شورای معادن نیز خبرداد و ابراز امیدواری کرد مقدمات اجرایی شدن این سیستم‌ها هرچه زودتر فراهم شود.

وی گفت : مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات وزارت صنایع ومعادن برنامه های بسیار خوبی برای سیستمهای معدنی دارد که با همیاری معاونت معدنی تحقق خواهد یافت.

کد مطلب 1306774

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