مدیرکل اکتشاف وزارت صنایع و معادن گفت: با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنایع و معادن و معاونت معدنی به زودی تمامی استانهای کشور به سیستم مکانیزه یکپارچه صدور مجوزهای معدنی مجهز خواهند شد.