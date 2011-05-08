به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا عظیمی هدف از اجرای این طرح را ساماندهی وتسریع در ارائه خدمات وکاهش مراجعات حضوری معدنکاران برای صدور مجوز ذکرکرد و افزود: با ایجاد وساماندهی این طرح، توسعه فعالیتهای صنعتی ومعدنی شتاب بیشتری خواهد گرفت.
وی با تشریح ضرورت اجرای این طرح تصریح کرد: این اقدام در راستای پیاده سازی دولت الکترونیک وکاهش مراجعات حضوری همچنین در ادامه طرح هدفمند کردن یارانه ها در بخش صنعت و معدن صورت گرفته است.
عظیمی درادامه از راه اندازی سیستم اخذ حقوق دولتی از معادن و همچنین سیستم اطلاعاتی شورای معادن نیز خبرداد و ابراز امیدواری کرد مقدمات اجرایی شدن این سیستمها هرچه زودتر فراهم شود.
وی گفت : مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات وزارت صنایع ومعادن برنامه های بسیار خوبی برای سیستمهای معدنی دارد که با همیاری معاونت معدنی تحقق خواهد یافت.
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