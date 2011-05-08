به گزارش خبرنگار مهر در قم، عباس جهان بینی در آیین تجلیل از مدیران، مربیان و بازیکنان تیم فوتبال امید صبای قم که صبح یکشنبه در اداره تربیت بدنی قم برگزار شد، تصریح کرد: از این بابت که تیم‌‌های رده‌های سنی مختلف باشگاه صبای قم در ورزش کشور می‌درخشند بسیار خوشحالیم و سعی ما این است که قدر این مهم را بدانیم.



وی اظهار داشت: صبا نماد ورزش قم در ایران و آسیا است و به همین خاطر سیاست باشگاه این است که علاوه بر فوتبال که ورزشی مردمی و پرطرفدار در بین آهاد جامعه است، در سایر رشته هایی که ظرفیت و توانمندی درخشش در ورزش کشور را ندارند، نیز تیم داری شود.



صبا توانمندی جوانان آینده‌دار قمی را به نمایش بگذارد



مدیر کل تربیت بدنی قم افزود: در واقع با نگاه بسیار عمیق و آینده نگر استاندار قم هدف این است که باشگاه در چندین رشته دیگر نیز تیم داری کند تا ورزش قم با نام صبای قم در سایر رشته های ورزشی نیز توانمندی جوانان آینده‌دار قمی را به نمایش بگذارد.



وی ابراز داشت: این به ما اثبات شده است که هر کجا روی نوجوانان و جوانان مستعد قمی سرمایه گذاری کرده‌ایم، بعد از مدت کوتاهی پاسخ مثبت همراه با عناوین و افتخارات بسیار ارزنده ای در میادین داخلی و خارجی را گرفته‌ایم، بنابراین باشگاه با عزم راسخ به دنبال تیم‌داری در چندین رشته ورزشی دیگر در کنار فوتبال است.



ورزش قم ظرفیت و توانمندی بسیار بالایی دارد



جهان‌بینی اضافه کرد: به واقع ورزش قم ظرفیت و توانمندی بسیار بالایی دارد اما در سال های اخیر به سبب آماده نبودن زیرساخت های مناسب و نداشتن حامیان مالی قوی، همواره تیم های ورزشی ما با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم کرده اند که انشاءالله با حضور همه جانبه باشگاه صبا این موانع از سر راه برداشته خواهد شد و به حداقل خود می‌رسد.



وی عنوان داشت: هدف این است که ظرفیت موجود در باشگاه صبای قم با نگاه مثبت مدیریت استان و شخص استاندار قم، با گرایش به بومی شدن تیم باید به نحوی مورد استفاده قرار بگیرد که آینده صبا متعلق به نوجوانان و جوانان قمی باشد تا شاهد بروز استعدادهای نسل خوش آتیه ورزش قم در کشور و میادین برونمرزی باشیم.



مدیر کل تربیت بدنی قم با اشاره به موفقیت تیم های پایه باشگاه صبای قم، تصریح کرد: هدف باشگاه همین است که تیم های پایه در هر رشته ورزشی به شکلی منجسم و قوی شکل بگیرند و پشتوانه ورزش قم در مسیر حرکت مطمئن و پر قدرت به سوی توسعه ورزش قهرمانی باشند.



وی خطاب به مدیریت تیم های پایه باشگاه صبا، بیان داشت: فضای بسیار خوبی فراهم است و امروزه از نعمت ارزشمند اعتماد خانواده ها و شهروندان قمی به برنامه های و سیاست های باشگاه صبا برخورداریم، به همین خاطر انتظار می رود مدیریت تیم های پایه توجه عمیقی به کارهای زیربنایی و موضوع مهم آموزش داشته باشد.



لزوم اعزام مربیان قمی به دوره‌های پیشرفته مربیگری



جهان بینی تاکید کرد: حتی باید زمینه ای فراهم شود که مربیان مستعد فوتبال قم با حمایت باشگاه در دوره های پیشرفته مربیگری در خارج از کشور شرکت کرده و از دانش و تجارب ارزنده ای که از این راه به دست می آورند، به ورزش و فوتبال قم تزریق کنند.



وی یاد آور شد: امروزه اگر قم در فوتسال جزو استان های موفق و سر آمد در کشور است، به خاطر این است که از هفت یا هشت سال قبل با حضور مربیان بزرگی همچون حسین شمس و سیدمهدی ابطحی، دانش روز این رشته به اندوخته علمی مربیان قمی اضافه شد تا امروز شاهد باشیم که فوتسال قم در رده های مختلف باشگاهی درون استان از علم روز این رشته ورزشی در دنیا بهره می برد و مربیان ما به دنبال یاد گرفتن و آموختن بوده اند.

