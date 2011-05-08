کشف محوطه تاریخی با خیش گاو آهن/ احتمال کشف تمدن جدید وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، جنوب استان کرمان در حالی همچنان شاهد کشفیات جدید باستانشناسی است که متاسفانه کار حفاظت و ادامه باستانشناسی محوطه های باستانی کشف شده قبلی بخوبی صورت نمی گیرد.

در حال حاضر دو محوطه تاریخی کنار صندل شمالی و جنوبی پس از عملیات باستانشناسی به حال خود رها شده اند و در معرض فرسایش باد و باران قرار دارند.

این مسئله در خصوص سایر محوطه های باستانی جنوب کرمان از جمله مناطق تاریخی دوران اسلامی نیز وجود دارد.

با این وجود غنای تاریخی این مناطق به حدی زیاد است که مردم در هنگام انجام امور روزمره خود با اشیاء و آثار تاریخی برخورد می کنند.

این روند در کشفیات محوطه های باستانی ارت در جنوب کرمان نیز بخوبی قابل لمس بود و پس از اینکه مردم با حفاریهای غیر مجاز بخشی از این محوطه ها را از بین بردند این محوطه ها تحت پوشش و حفاظت قرار گرفت.

این درحالی است که طی هفته گذشته نیز پس از اینکه یک کشاورز در هنگام شخم زنی مزرعه اش متوجه برخورد خیش خود با ستونی باستانی شد این مسئله را به مسئولان اطلاع داد و به نظر می رسد این کشف خود می تواند سرآغاز پیدایش محوطه ای تاریخی جدید در جنوب کرمان باشد.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کرمان در این خصوص گفت: پایه ستون تاریخی در نزدیکی تپه باستانی قلعه کوچک واقع در روستایی به همین نام در حوزه باستان شناسی جیرفت کشف شده است.

سرهنگ مهدی تیموری افزود: یکی از اهالی این روستا هنگام شخم‌زنی به این پایه ستون برخورده است که شکستگی مختصری در قسمت بالای ستون وجود دارد و آثاری از یک خراش کم عمق نیز روی آن مشاهده می‌شود که احتمالا محل برخورد شخم با آن است.

وی افزود: این ستون از جنس سنگ مرمر است و در واقع یک قطعه سنگ به ارتفاع 50 سانتیمتر است که به شکل استوانه ناقص تراش داده شده و قطر آن قسمت بالای ستون 42 سانتیمتر و در سر دیگر 47 سانتیمتر است.

وی با اشاره به اینکه قسمت بالای ستون که حدود هشت سانتیمتر ارتفاع دارد به پایه چسبیده و با یک شیار نسبتا گودی از بدنه پایه جدا شده است، گفت: تزئیناتی به شکل مستطیل‌ به درازای 32 سانتمتر که عرض قسمت انتهایی آن یعنی مخالف قسمت شمالی ستون رو به پایین، هلالی یا منحنی است.

این مسئول ادامه داد: 12 مورد از این پره‌ مانندها دور تا دور این ستون کنده شده ‌و قسمت بالای این پره ‌ها ردیفی از مربع مستطیل‌های مشابه به ارتفاع پنج سانتیمتر کنده شده است که به نظر می‌رسد روی این پایه ستون‌ها ساقه‌ای از جنس چوب قرار می‌ گرفته است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمان ادامه داد: تشخیص دوره تاریخی این پایه ستون نیاز به بازدید محوطه و بررسی‌های بیشتر دارد اما می‌توان احتمال وجود یک بنا یا تالار را در این محل مطرح کرد.