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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

"شرحی کوتاه پیرامون خطبه فدک" منتشر شد

"شرحی کوتاه پیرامون خطبه فدک" منتشر شد

مجموعه مقالاتی از حضرت آیت‌الله مجتبی تهرانی در قالب کتابی با عنوان "شرحی کوتاه پیرامون خطبه فدک" همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه(س) از سوی مؤسسه پژوهشی فرهنگی مصابیح‏الهدی منتشر و در نمایشگاه کتاب عرضه شده است .

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب، بازنویسی 17 جلسه از مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت‏الله حاج‏آقا مجتبی تهرانی است که در ایام فاطمیه سال 1374 بیان شده است.  در این سلسله جلسات شرحی کوتاه و گویا از خطبه حضرت زهرا(س) ارائه و ابعاد ناگفته‏ای از "خطبه فدک" برای محبان اهل بیت بیان شده است.

در بخشی از این کتاب می‏خوانیم: "همه این مباحث مقدمه‏ای است برای نیل انسان به هدف از خلقت، یعنی آدم شدن. مکتب آدم‏ساز، تنها مکتب اهل‏بیت است و غیر از راه آنان راهی نیست؛ وگرنه چند متر زمین و حتی خلافت هم فی‏نفسه برای آنان پوچ است. اصلاً ساحت مقدس آنان بری و منزه است از اینکه به فکر این چیزها باشند؛ اما مسئله چیز دیگری بود؛ اگر خلافت غصب نمی‏شد و اسلام در مسیر صحیح خود که خدا تعیین کرده بود پیش می‏رفت، بشریت در رسیدن به هدف خلقت موفق می‏شد. اما با این انحرافات، راه بشر به سوی خدا گرفته شد زیرا بدون علی و آل‏علی(ع) کسی به خدا نمی‏رسد؛ و این حقیقت را حضرت زهرا(س) می‏دانست که چنین از حق و حقیقت دفاع کرد و حقایق را برای ثبت در تاریخ در این خطبه بیان فرمود".

 

کد مطلب 1306778

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