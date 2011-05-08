"شرحی کوتاه پیرامون خطبه فدک" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب، بازنویسی 17 جلسه از مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیتالله حاجآقا مجتبی تهرانی است که در ایام فاطمیه سال 1374 بیان شده است. در این سلسله جلسات شرحی کوتاه و گویا از خطبه حضرت زهرا(س) ارائه و ابعاد ناگفتهای از "خطبه فدک" برای محبان اهل بیت بیان شده است.
در بخشی از این کتاب میخوانیم: "همه این مباحث مقدمهای است برای نیل انسان به هدف از خلقت، یعنی آدم شدن. مکتب آدمساز، تنها مکتب اهلبیت است و غیر از راه آنان راهی نیست؛ وگرنه چند متر زمین و حتی خلافت هم فینفسه برای آنان پوچ است. اصلاً ساحت مقدس آنان بری و منزه است از اینکه به فکر این چیزها باشند؛ اما مسئله چیز دیگری بود؛ اگر خلافت غصب نمیشد و اسلام در مسیر صحیح خود که خدا تعیین کرده بود پیش میرفت، بشریت در رسیدن به هدف خلقت موفق میشد. اما با این انحرافات، راه بشر به سوی خدا گرفته شد زیرا بدون علی و آلعلی(ع) کسی به خدا نمیرسد؛ و این حقیقت را حضرت زهرا(س) میدانست که چنین از حق و حقیقت دفاع کرد و حقایق را برای ثبت در تاریخ در این خطبه بیان فرمود".
مجموعه مقالاتی از حضرت آیتالله مجتبی تهرانی در قالب کتابی با عنوان "شرحی کوتاه پیرامون خطبه فدک" همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه(س) از سوی مؤسسه پژوهشی فرهنگی مصابیحالهدی منتشر و در نمایشگاه کتاب عرضه شده است .
به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب، بازنویسی 17 جلسه از مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیتالله حاجآقا مجتبی تهرانی است که در ایام فاطمیه سال 1374 بیان شده است. در این سلسله جلسات شرحی کوتاه و گویا از خطبه حضرت زهرا(س) ارائه و ابعاد ناگفتهای از "خطبه فدک" برای محبان اهل بیت بیان شده است.
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