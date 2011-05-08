"شرحی کوتاه پیرامون خطبه فدک" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب، بازنویسی 17 جلسه از مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت‏الله حاج‏آقا مجتبی تهرانی است که در ایام فاطمیه سال 1374 بیان شده است. در این سلسله جلسات شرحی کوتاه و گویا از خطبه حضرت زهرا(س) ارائه و ابعاد ناگفته‏ای از "خطبه فدک" برای محبان اهل بیت بیان شده است.



در بخشی از این کتاب می‏خوانیم: "همه این مباحث مقدمه‏ای است برای نیل انسان به هدف از خلقت، یعنی آدم شدن. مکتب آدم‏ساز، تنها مکتب اهل‏بیت است و غیر از راه آنان راهی نیست؛ وگرنه چند متر زمین و حتی خلافت هم فی‏نفسه برای آنان پوچ است. اصلاً ساحت مقدس آنان بری و منزه است از اینکه به فکر این چیزها باشند؛ اما مسئله چیز دیگری بود؛ اگر خلافت غصب نمی‏شد و اسلام در مسیر صحیح خود که خدا تعیین کرده بود پیش می‏رفت، بشریت در رسیدن به هدف خلقت موفق می‏شد. اما با این انحرافات، راه بشر به سوی خدا گرفته شد زیرا بدون علی و آل‏علی(ع) کسی به خدا نمی‏رسد؛ و این حقیقت را حضرت زهرا(س) می‏دانست که چنین از حق و حقیقت دفاع کرد و حقایق را برای ثبت در تاریخ در این خطبه بیان فرمود".



