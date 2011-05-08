جزئیات بسته حمایت از صادرات اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صافدل یادآور شد: تمام جزئیات و زیربرنامه‌های بسته حمایت از صادرات و همچنین دستورالعمل‌های تکمیلی آن، بررسی و در قالب چهار گروه اصلی دسته‌بندی شده است که اجرای آن نیازمند نهایی شدن بودجه سال90 است.

رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص این چهار محور اصلی گفت: محور نخست شامل توجه به زیرساخت‌های تجاری بوده و به نوعی آمایش تجارت خارجی کشور محسوب می‌شود، یک بخش آن مربوط به حوزه‌های نرم‌افزاری و بخش دیگر ویژه توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری است.

معاون وزیر بازرگانی، حوزه‌های نرم‌افزاری را شامل موافقت‌نامه‌های تجاری، برگزاری اجلاس‌های مشترک، موافقت‌نامه‌های گمرکی، بانکی و بیمه‌ای، ترجیحات تعرفه‌ای، روابط دوجانبه و چند جانبه و ... دانسته که با عنوان بخش نرم‌افزاری توسعه صادرات شناخته می‌شود.

وی، توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری را مربوط به اجرای آمایش تجاری و توجه به زیرساخت‌های صادراتی، نمایشگاه‌ها، پایانه‌های صادراتی و به طور کلی تمام طرح‌هایی که مکمل توسعه زیرساخت‌ها در راستای طرح آمایش تجاری هستند، معرفی کرد.

این مقام مسئول، محور دوم بسته حمایت از صادرات را توانمندی بنگاه‌ها و تشکل‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: اقداماتی از قبیل زمینه‌سازی حضور واحدهای تجاری در هیات‌های اعزامی به کشورهای هدف، پذیرش واحدهای تجاری در ایران، برپایی و حضور در نمایشگاه، ایجاد خوشه‌های صادراتی، حمایت از شکل‌گیری شرکت‌های تجاری، مدیریت واردات و صادرات، ایجاد کارگاه‌های آموزشی تجاری، و به طور کلی بستر‌سازی توسعه صادرات غیرنفتی در این گروه جای خواهند گرفت.

صافدل، پرداخت جوایز صادراتی را سومین محورکلی جزییات بسته حمایت از صادرات دانست و خاطرنشان کرد: پرداخت جوایز نقدی در سال 90 همچون سنوات گذشته در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است و در انتظار مراحل نهایی شدن بودجه 90 به سرمی برد، که بر اساس تاییدات مجلس و تخصیص بودجه لازم برنامه‌های تعریف شده برای بسته نقدی حمایت از صادرات اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت، هرگونه تصمیم‌گیری در راستای پرداخت جوایز نقدی را مرتبط به عدد نهایی بودجه سال جاری و آیین‌نامه بودجه اجرایی 90 دانست و تاکید کرد: سیاست‌های حمایتی سازمان توسعه تجارت در این راستا تابعی از سیاست‌های کلی دولت است.

وی محور چهارم را حمایت‌هایی در قالب تسهیل امورتجاری عنوان کرد و افزود: این محور با نگاه حذف قوانین و مقررات غیرضروری، کاهش فرایندهای سرعت‌گیر تجاری، کاهش هزینه های تجارتی و ... به عنوان یکی از سرفصل‌های اصلی در همکاری با اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون وزیر بازرگانی تمام اقدامات مذکور را تلاشی برای بهبود فضای صادراتی و توسعه صادرات با هزینه کمتر و سرعت زمانی بهتر دانست و گفت: هرکدام از محورهای مذکور زیربرنامه و دستورالعمل‌های تکمیلی خاص خود را دارد که اجرایی شدن آنها بستگی به نهایی شدن آیین نامه اجرایی بودجه 90 دارد.