گزینه های جانشینی بن لادن؛ از ایمن الظواهری پیر تا جوان لیبیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست در گزارشی نوشت: یک هفته پس از مرگ رهبر القاعده، اعضای این گروه هنوز فردی را به عنوان جایگزین "اسامه بن لادن" انتخاب نکردند و احتمال زیادی وجود دارد که فرد جدید باعث ایجاد اختلاف و تفرقه در میان اعضای این شبکه تروریستی شود.

بسیاری از مقامات آمریکایی در امر مبارزه با تروریسم و تحلیلگران بر این باورند که "ایمن الظواهری" مهمترین ایدئولوژیست القاعده پس از بن لادن به عنوان جانشین وی انتخاب شود اما ایمن الظواهری چهره محبوب القاعده نیست و پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 با انتشار دهها فیلم ویدئویی و شنیداری سعی کرد تا به جهانیان نشان دهد که بن لادن همچنان شخصیت محبوب القاعده است.

همچنین یکی از مقامات آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، گفت: "عطیه عبدالرحمان" و " ابویحیی اللیبی" ( 40 ساله) از عناصر لیبیایی نسبت به ایمن الظواهری مرد شماره 2 شبکه تروریستی القاعده جذاب تر و محبوبیت بیشتری دارند.

واشنگتن پست در ادامه این گزارش می نویسد: شبکه تروریستی القاعده رسما توسط یک شورا مدیریت می شود و بیشتر اعضای این گروه برای خدمت به بن لادن سوگند وفاداری خوردند اما باید دید آیا رهبران جدید همچنان وفادار باقی می مانند یا نه؟

به نوشته واشنگتن پست، مقامات آمریکایی امیدوارند سرنخی که باعث شد تا مخفیگاه بن لادن را در پاکستان پیدا کنند به آنها در یافتن مقر ایمن الظواهری که فرماندهی عملیات القاعده را برای سالها برعهده دارد، کمک کند.

بر این اساس روی کار آمدن الظواهری در القاعده نگرانیهایی را نیز به دنبال خواهد داشت. پیش بینی می شود وی با دیدگاهی افراطی تر نسبت به بن لادن، موج جدیدی از حملات تروریستی را در جهان به راه اندازد.