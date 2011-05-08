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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۴۳

حضور رادیو اقتصاد در جشنواره رسانه‌ای یونیسف

حضور رادیو اقتصاد در جشنواره رسانه‌ای یونیسف

برنامه "پسران و دختران سرزمین من" به سردبیری لیلا علاقمند و تهیه‌کنندگی شهرام ملازاده به بخش مسابقه یونیسف راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با محور سلامت و اقتصاد با گویندگی دو کودک خردسال و با کارشناسی فاطمه احمدوند عملکرد والدین را در تبعیض بین فرزندان پسر و دختر مورد بررسی قرار می‌دهد.

مسابقه امسال رسانه در دست کودکان با موضوع "دختر بودن یعنی ...و پسر بودن یعنی ..." برگزار می‌شود و پی بردن به نظر کودکان و نوجوانان، شنیدن حکایت‌ها و پرداخت به رویاها و آرزوهای آنان از موارد قابل طرح در این مسابقه است.

بر اساس طرح مشترک یونیسف و آکادمی بین‌المللی هنر و علوم تلویزیونی، هر ساله یک روز به عنوان روز جهانی "رسانه در دست کودکان" اختصاص می‌یابد و از تهیه کنندگان و کارگردانان سراسر جهان دعوت می‌شود تا کودکان را در ساخت برنامه‌ها مشارکت دهند.

بر این اساس برنامه‌سازان آثار خود را در قالب مسابقه شرکت داده و برنامه‌های برتر جهان در حوزه رسانه و کودک انتخاب می‌شوند.

کد مطلب 1306783

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