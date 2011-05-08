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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

سه مجسمه باستانی در کرمان کشف شد

سه مجسمه باستانی در کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمان از کشف سه مجسمه باستانی از قاچاقچیان در کرمان خبر داد.

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: ماموران نیروی انتظامی استان کرمان پس از بررسیهای اطلاعاتی و شناسایی یک باند قاچاق عتیقه موفق شدند پنج نفر از اعضای این باند را در کهنوج دستگیر کنند.

وی تصریح کرد: از این افراد سه مجسمه باستانی شمال دو پیکره انسانی و یک مجسمه لاک پشت کشف شده است.

وی ادامه داد: متهمان قصد داشتند این اشیاء را از طریق استان هرمزگان به خارج از استان منتقل کنند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمان با اشاره به پدیده قاچاق عتیقه در کرمان گفت: نیروی انتظامی با هر گونه قاچاق عتیقه به شدت برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 1306788

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