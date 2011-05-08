سه مجسمه باستانی در کرمان کشف شد

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: ماموران نیروی انتظامی استان کرمان پس از بررسیهای اطلاعاتی و شناسایی یک باند قاچاق عتیقه موفق شدند پنج نفر از اعضای این باند را در کهنوج دستگیر کنند.
وی تصریح کرد: از این افراد سه مجسمه باستانی شمال دو پیکره انسانی و یک مجسمه لاک پشت کشف شده است.
وی ادامه داد: متهمان قصد داشتند این اشیاء را از طریق استان هرمزگان به خارج از استان منتقل کنند.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمان با اشاره به پدیده قاچاق عتیقه در کرمان گفت: نیروی انتظامی با هر گونه قاچاق عتیقه به شدت برخورد خواهد کرد.
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