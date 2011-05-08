تشکیل معاونتهای علمی و اشتغال در سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی صبح امروز یکشنبه در همایش سراسری مدیران تامین اجتماعی نیروهای مسلح طی سخنانی با اشاره به امتحان های الهی گفت: مسئولیت هر یک از ما در حقیقت یک امتحان الهی است که باید امانتدار و پاسخگوی آن باشیم و باید متوجه باشیم که دوران کوتاه مسئولیت به سرعت طی خواهد شد.

وی در ادامه در خصوص جایگاه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح سازمان بزرگی است که در برخی از ابعاد کم نظیر و حتی در برخی شرایط بی نظیر است.

سردار وحیدی تصریح کرد: همت ها و تلاش های بلندی باید صورت گیرد تا برخی از مسئولیت های خود را نسبت به این نظام مقدس در قالب سازمان تامین اجتماعی عرضه کنیم ، زیراارزش های ذاتی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از مسئولیت های آن بر می خیزد.

وزیر دفاع با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی قبل از اینکه سازمانی باشد که خدمات اجتماعی را ارائه دهد، سازمانی فرهنگی است، گفت: سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح می تواند، بزرگترین جریان فرهنگی کشور را راه بیندازد، بطوریکه کارکنان این سازمان هر جا که مقام معظم رهبری پیام فرهنگی دادند، خود را مخاطب جدی این پیام قلمداد کنند.

وی در عین حال تصریح کرد: البته موسسه سروش که وظیفه کار فرهنگی را دارد هم اکنون به راه افتاده است اما با توجه به ظرفیتی که در حوزه فرهنگی وجود دارد باید بیش از پیش در این حوزه کار کرد.

وحیدی در ادامه بر لزوم ایجاد شبکه بین همه بازنشستگان نیروهای مسلح تاکید کرد وافزود: باید یک شبکه سازی بین همه بازنشستگان ایجاد شود به طوریکه همه بازنشستگان خود را در یک شبکه ببینند نه در یک ارتباط مکانیکی. به عنوان مثال خارجی ها شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک را به راه انداخته اند و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح هم می تواند شبکه های اجتماعی بسیار گسترده تر از آن را به راه بیندازد زیرا از توان بالقوه بالایی برخوردار است.

وزیر دفاع خطاب به مدیران سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح گفت: یکی از کارهایی که باید صورت گیرد اشتغالزایی فرزندان بازنشستگان است که شما باید این کار مهم را بر عهده بگیرید، به عبارتی دیگر ما در جهاد اقتصادی باید سهمیه ای را برای اشتغالزایی فرزندان بازنشستگان و حتی شاغلین را در نظر بگیریم.

سردار وحیدی با تاکید بر اینکه باید تا پایان سال جاری برای اشتغالزایی حداقل 50 هزار نفر از فرزندان بازنشستگان نیروهای مسلح برنامه ریزی شود گفت: یکی از کارهایی که می تواند به اشتغالزایی کمک کند ایجاد تعاونی ها در سراسر کشور است. بطوریکه پیش بینی شده است 25 درصد اقتصاد کشور بر مبنای تعاونی ها باشد گرچه هم اکنون سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور تنها 5 الی 6 درصد است.

وی با اشاره به جایگاه تعاونی ها در کشور گفت: تعاونی جایی است که به تکاثر ثروت نمی اندیشد بلکه به توازن ثروت در سراسر کشور می اندیشد و در تعاونی همه افراد خود را صاحب کار می دانند و در آمدشان هم بین همه به صورت یکسان توزیع می شود. پس یکی از راه های حرکت اقتصادی صحیح در کشور ایجاد و توسعه تعاونی ها در سراسر کشور است.

وزیر دفاع همچنین پیشنهاد کرد که سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح یک معاونت اشتغال را برای اشتغالزایی فرزندان بازنشسته ایجاد کند.

سردار وحیدی در ادامه با بیان اینکه ظرفیت کار اقتصادی در سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بسیار بالاست، گفت: با توجه به اینکه این سازمان شرکت سرمایه گذاری دارد، می تواند در این عرصه حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد.

وی در عین حال تصریح کرد: البته کار اقتصادی جزء وظیفه نیروهای مسلح نیست و شاید هم این موضوع در ابتدا به عنوان یک حسن به شمار نیاید اما وقتی خلائی در این زمینه وجود داشت نیروهای مسلح از این ظرفیت استفاده کردند.

وزیر دفاع تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح باید در ادامه جریان فرهنگی در کشور یک جریان اقتصادی مبتنی بر ارزش ها را دنبال کند و کادر اقتصادی سطح بالایی را تشکیل دهد.

وحیدی در بخش دیگری از سخنانش به بودجه سازمان اشاره کرد و گفت: سازمانی که سالانه نزدیک به 6 هزار میلیارد تومان هزینه مستقیم در حال افزایش دارد، باید در مدیریت منابع مالی خود به نحو احسن عمل کند و بهترین استفاده را با کمترین هزینه انجام دهد.

سردار وحیدی در ادامه با اعلام اینکه تفاهم نامه هایی را با وزارت علوم، تعاون، جهاد کشاورزی و مسکن برای توسعه فعالیت های خود به امضا رسانده ایم، گفت: سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح می تواند در حوزه علمی هم ورود کند به طوریکه در قالب اشتغالزایی متکفل شرکتهای دانش بنیان شود ، زیرا هم اکنون خیلی از بازنشستگان نیروهای مسلح صاحبان علم و دانش و فناوری هستند و باید از ظرفیت علمی آنها استفاده شود.

وی با بیان اینکه ممکن است لازم باشد که یک معاونت علمی درسازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ایجاد شود، گفت: ظرفیت های بسیار عظیم علمی در بین بازنشستگان نیروهای مسلح و فرزندان آنها وجود دارد که باید از آن در جهت رشد و اعتلای کشور استفاده کرد.

سردار وحیدی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح باید یک سازمان عمیق، پرمحتوا و اهل کارهای زیربنایی و ریشه ای و سازمانی کاملا دانش محور باشد.

وزیر دفاع به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام سال جهاد اقتصادی اشاره کرد و افزود: امسال سال جهاد اقتصادی است و این یک حلقه تکمیلی در حلقه جهادهایی است که تا کنون صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: ما در گذشته جهاد فرهنگی را در مبارزه با جنگ نرم دشمنان داشتیم و همچنین یک جهاد علمی را با توجه به عقب ماندگی هایی که نسبت به کشورهای دیگر در این حوزه داشتیم که انجام دادیم و امروز هم باید جهاد اقتصادی را در دستور کار قرار بدهیم . این فقط تلاش اقتصادی نیست بلکه همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند یک مبارزه اقتصادی است. این مبارزه اقتصادی دارای ویژگی هایی است که اولا باید برای خدا باشد، دوما در جهاد دیگر منافع فردی مطرح نیست و توجه به ابعاد فرهنگی و سیاسی آن مورد توجه است و نکته دیگر نیز استمرار و پیگیری این موضوع است.

وزیر دفاع گفت: بر این اساس باید جهاد اقتصادی محقق شود تا کشورمان برپایه این جهادهای چند گانه به یک پرواز بلند، متعادل و متوازن دست یابد.