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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۴۴

فروش عتیقه از طریق پیامک و تماس تلفنی

فروش عتیقه از طریق پیامک و تماس تلفنی

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کرمان گفت: کلاهبرداران با استفاده از روشهای جدید در صدد فریب دوستداران عتیقه برای فروش سکه های تقلبی عتیقه هستند.

سرهنگ هوشنگ پور رضا قلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان ضمن هشدار به منظور پیشگیری از فعالیت کلاهبرداران اظهار داشت: فریب افراد سودجویی که قصد فروش سکه های تقلبی عتیقه را دارند نخورید.

وی با بیان اینکه  این افراد در قالب فردی روستایی  اقدام به فروش سکه و اشیاء عتیقه می کنند گفت: کلاهبردارن از طریق تماس تلفنی و ارسال پیامک اقدام به فریب اذهان عمومی می کنند.

سرهنگ پور رضا قلی خطر نشان کرد: افراد مذکور به منظور جلب اعتماد قربانیان در ملاقات اول تعدادی سکه اصلی را به افراد نشان داده و آنها را به مکان های از پیش تعیین شده می کشانند و پس از انجام معامله و اخذ مبلغ مورد نظر سکه و اشیاء تقلبی را تحویل قربانی داده و گاه فرد را مورد ضرب و شتم قرار داده و اموال وی را سرقت می کنند.

وی گفت: اشیاء عتیقه سرمایه های ملی این مملکت هستند و باید در حفظ آن ها کوشا باشیم که در این مورد با همکاری مردم به این مهم دست خواهیم یافت.

این مسئول از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به پلیس اطلاع دهند و مراقب هر گونه تماس مشکوک از سوی این افراد باشند.
  
 

کد مطلب 1306800

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