تعاونیهای دانش بنیان برای اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، علی نصیری صبح یکشنبه در جریان بازدید از احداث واحدهای مسکونی مهر تعاونی کارکنان سپاه چالدران افزود: در این راستا دانش آموختگان دانشگاهی می توانند با تشکیل تعاونی، طرح خود را متناسب با رشته های تخصصی خود به ادارات تعاون استان ارائه دهند .

وی همچنین از تشکیل تعاونی فراگیر ویژه مددجویان کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و اظهار داشت: برای اجرای این طرح بالغ بر70 درصد از سرمایه اولیه طرحها به صورت تسهیلات کم بهره از سوی اداره تعاون پرداخت خواهد شد .

احداث 22 هزار واحد مسکونی مهر از سوی تعاونی ها در آذربایجان غربی

مدیر کل تعاون آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود با اشاره به در دست احداث بودن 22 هزار واحد مسکن مهر از سوی تعاونیها در سطح استان، بیان کرد: این تعداد مسکن از سوی 296 تعاونی فعال در مناطق مختلف استان در قالب واحدهای آپارتمانی و ویلایی احداث می شوند .

نصیری خاطر نشان کرد: در حال حاضر این طرحها از 10 تا 50 درصد پیشرفت برخوردار بوده و امسال شش هزار واحد از این تعداد به بهر برداری خواهند رسید .

فرماندار چالدران هم در این بازدید با بیان اینکه تعاونی مسکن مهر سپاه در این شهرستان 92 واحد مسکونی احداث می کند گفت: تا پایان امسال 46 واحد از این واحدها تحویل متقاضیان خواهد شد .