احداث راه روستایی فرومد – فیروز آباد شاهرود آغاز شد

رجب قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: طول این پروژه راه روستایی 12 کیلومتر است که در سال جاری و در فاز یک 8.2 کیلومتر از این مسیر احداث می شود.

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان مشخصات فنی و اجرایی این راه روستایی را شامل عملیات خاکبرداری و خاکریزی، زیراساس و آسفالت سطحی در طول 8.2 کیلومتر و عرض 5.5 متر است.

وی اجرای 17 دستگاه پل در این محور را از دیگر مشخصات این پروژه عنوان و افزود: این راه روستایی جهت ارتباط روستاهای فرومد و فیروز آباد در دهستان فرومد واقع در بخش میامی و با اعتبار دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال احداث می شود.

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان مدت زمان اجرای این پروژه را 6 ماه عنوان کرد.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی اجرای روکش آسفالت گرم محور اردوگاه شهید هاشمی شهرستان دامغان خبر داد و گفت: در قالب این عملیات ارتباط اردوگاه شهید هاشمی با راه اصلی دامغان – معلمان برقرار می شود.

قربانپور افزود: این اردوگاه در فاصله 55 کیلومتری راه دامغان – معلمان واقع و عملیات اجرایی این پروژه شامل آسفالت گرم به طول 3.2 کیلومتر، عرض 6.5 متر و ضخامت 5 سانتی متر است.

مدیرکل راه و ترابری استان سمنان اعتبار اجرای این پروژه را یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و مدت زمان اجرای آن را دو ماه عنوان کرد.