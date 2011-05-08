تیم ملی تکواندو به ایران بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندوی ایران که پس از 38 سال عنوان قهرمانی جهان را از سیطره کره جنوبی خارج کرد و با شایستگی تمام عنوان نخست را کسب کرده بود صبح امروز در حالی به تهران بازگشت که از میان مسئولین ورزش کشور تنها حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی در میان مستقبلین حاضر بود اما خانواده ورزشکاران و علاقه مندان به این رشته با استقبال باشکوه خود جای خالی مسئولین ورزش کشور را پر کردند.

در این میان طومار بزرگی توسط قهرمانان و تکواندوکاران استان تهران امضا شده بود خطاب به مهندس ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما که درخواست کرده بودند در میان ناکامی رشته های مختلف ورزشی و قهرمانی های متوالی و متعدد تکواندو در جهان و آسیا رسانه ملی توجه بیشتری به این رشته پرافتخار داشته باشد.

جمشید سهرابی رئیس هیئت تکواندو استان تهران و اصغر رحیمی دبیر بازیهای آسیایی و المپیک در کمیته ملی المپیک از جمله مستقبلین این مراسم بودند.

تیم ملی تکواندوی ایران عصر جمعه 16 اردیبهشت ماه با کسب سه مدال طلا که توسط یوسف کرمی، علیرضا نصر آزادانی و فرزاد عبداللهی، یک مدال نقره توسط محمد باقری معتمد و دو مدال برنز کوروش رجلی و میثم باقری در مجموع با 74 امتیاز عنوان قهرمانی جهان را بالاتر از تیم های کره جنوبی و ترکیه کسب کرد.