به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: با اتمام مرمت خانه مشکیان در جوار مسجد جامع تبریز و با افتتاح بخشی از این خانه به عنوان خانه بازار تبریز، یک گام اساسی برای بهره برداری از موزه علم، فقاهت و علمای آذربایجان در تبریز برداشته شد.

محمدی خاطر نشان کرد: سابقه درخشان آذربایجان شرقی، به ویژه تبریز در توسعه علوم دینی و پرورش طلاب با وجود مدارس علوم دینی متعدد و علمای اعلام ضرورت ایجاد یک موزه با موضوع علم و فقاهت و علمای آذربایجان را 100 چندان کرده است.

وی افزود: به تاکید رئیس سازمان گردشگری کشور، مجتهدان و علما جزو میراث معنوی کشور ما هستند و مراجع در تاریخ ما مسایل متعددی را مدیریت کرده و همواره مسیر حرکت کشور را در بسیاری موارد تغییر داده و یا اصلاح کرده اند و انتظار مردم، توجه ویژه سازمان میراث فرهنگی به این موضوع است .

رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و معنوی آذربایجان شرقی گفت: برای ایجاد این موزه ابتدا در یکی از مناسب ترین نقاط شهر خانه ای تاریخی تملک شده و همجواری این خانه با مسجد جامع، مدارس علوم دینی تاریخی موجود در بازار تبریز و خود بازار تبریز از نقاط شاخص این مرکز بودند .

تبریز مهد سه علاه بزرگ جهان اسلام (علامه جعفری،‌علامه امینی، علامه طباطبائی)

تراب محمدی افزود: در این موزه که در نوع خود بی نظیر است، تاریخ فقه و فقاهت آذربایجان و نقش حوزه های علمیه و علمای آذربایجان در جهان تشیع به نمایش گذاشته خواهد شد .

به گفته محمدی، مطالعه ایجاد این موزه بیش از دو سال به طول انجامیده و با اتمام آماده سازی اقلام و تجهیز این موزه ، به زودی و در ایام هفته میراث فرهنگی مورد بهره بردار ی قرار می گیرد .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بیش از 60 بنای مذهبی در آذربایجان شرقی بازسازی شده است، گفت: این بناها شامل مساجد و امامزاده ها و مدارس علوم دینی بوده اند که برخی از این اماکن تا80 درصد تخریب شده بودند و بازسازی اساسی در مورد برخی از آنها صورت گرفت .

وی ادامه داد: تلاش سازمان میراث فرهنگی بر آن است که امسال در سطح استان چهار موزه دیگر را نیز به بهره برداری برساند .

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی همچنین تاکید کرد : در حال حاضر بیش از 17 موزه مختلف در آذربایجان شرقی وجود دارد که همه ساله میزبان خیل کثیری از علاقمندان و گردشگران داخلی و خارجی است .