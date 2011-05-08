به گزارش خبرنگار مهر، محمد پارسا در یک نشست خبری از حضور قدرتمند ایران در پروژه‌های صنعت برق عراق خبرداد و گفت: با توجه به کمبود انرژی برق در عراق و نیاز به تامین برق در این کشور، فاز اول نیروگاه گازی الصدر عراق از سوی شرکت صانیر تکمیل و به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران افزود: در مجموع برای این نیروگاه چهار واحد 160مگاواتی تعریف شده که با تکمیل دو فاز این نیروگاه، توان تولید آن به 640 مگاوات خواهد رسید.

وی تصریح کرد: از طرف شرکت صانیر به دلیل صرفه جویی سوخت نیروگاه گازی و استفاده بهینه از این سوخت پیشنهاد تبدیل نیروگاه به سیکل ترکیبی داده شده و مقامات عراقی با استقبال از این پیشنهاد اعلام کردند در آینده تولید برق نیروگاه به 1000 مگاوات خواهد رسید.

پارسا گفت: عراقی‌ها تجهیزات ساخت ایران را در صنعت برق معادل استانداردهای اروپایی می‌دانند و معتقدند که ایرانی‌ها در سطح کشورهای اروپایی در صنعت برق پیش رفته‌اند و به آنها اعتماد کامل دارند.

مدیرعامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران(صانیر) افزود: دولت باید از شرکتهای ایرانی برای حضور در کشور عراق حمایت‌های بیشتری به عمل آورد و بر این اساس، باید زمینه‌ای فراهم کند که فاینانس یک میلیارد دلاری که در مورد عراق به تصویب رسیده بود، هرچه سریعتر عملیاتی شود؛ این درحالی است که کشورهای آمریکا، آلمان و فرانسه فاینانس بالغ بر 50 میلیارد یورویی در عراق دارند.

وی تصریح کرد: صنعت برق ایران به اندازه کافی توسعه یافته است و به همین دلیل به نظر می‌رسد دولت باید زمینه‌ای را فراهم کند که اشتغال را در صنعت برق، به سمت خارج از مرزهای ایران هدایت کند، چراکه توسعه از نظر ما در صنعت برق به صورت کامل اتفاق افتاده است و باید ظرفیت تجهیزات، نیروی انسانی متخصص و کارآمد را با پکیج فاینانس به کشورهای اطراف روانه کرد.

پارسا گفت: به لحاظ کیفی نیز صنعت برق ایران مورد قبول طرفهای عراقی، آمریکایی و آسیایی و اروپایی است و بنابراین، زمینه رشد برای استفاده از این ظرفیتها در خارج از کشور باید فراهم شود.

وی در مورد مشکلات گشایش اعتبارات اسنادی گفت: این موضوع روند کار را کند می‌کند و بنابراین اگر متناسب با این مشکلات، راهکارهای بانکی را برای صادرکنندگان نمونه یا ملی فراهم نکنیم، کار سخت‌تر هم خواهد شد. این درحالی است که هم اکنون به دلیل بروز این مشکلات در داخل و خارج، تنها 2 میلیارد دلار قرارداد صادرات داریم؛ درحالیکه می توانیم تا 20 میلیارد دلار نیز قرارداد صادراتی در زمینه صنعت برق داشته باشیم.

پارسا گفت: قصد داریم با بانک مرکزی و شورای عالی صادرات مذاکراتی را داشته باشیم تا محدودیت منابع مالی کمرنگ‌تر شود.

وی همچنین با اشاره به وجود 120 هزار مگاوات ظرفیت بالقوه استفاده از انرژی خورشیدی در تامین برق گفت: در ایران امکانات زیادی برای استفاده از نیروگاههای خورشیدی، بادی، ژئوترمال و انواع انرژی‌های نو وجود دارد و ایران نیز مرحله به مرحله در حال پیشرفت در ساخت تجهیزات نیروگاهی است.

به گفته مدیرعامل صانیر، هم اکنون در حال ساخت یک نیروگاه بادی در ارمنستان و یک نیروگاه دیگر در پاکستان هستیم، ضمن اینکه در اندونزی نیز در حال ساخت یک نیروگاه ژئوترمال هستیم.

وی اظهار داشت: در آینده‌ای نزدیک نیروگاههای فسیلی جای خود را به نیروگاههای انرژی‌های نو می‌دهد.

همچنین در ادامه امیر انوری، قائم مقام صانیر نیز گفت: نیروگاه الصدر که از سوی صانیر ساخته شده است دارای 4 واحد گازی و دو واحد حرارتی است که در مجموع 960 مگاوات ظرفیت تولید برق دارد.

وی در مورد ساخت خط انتقال گاز از ایران به عراق افزود: با احداث خط لوله از ایران به شهرک الصدر عراق، مشکل سوخت‌رسانی به نیروگاه حل می‌شود؛ ضمن اینکه صانیر در مجموع این پروژه را به همراه خط انتقال نیروگاه و خط لوله گاز با 155 میلیون دلار انجام می‌دهد.

به گفته انوری، در حال حاضر کارفرمای عراقی توانایی و امکانات بهره‌برداری از نیروگاه الصدر را ندارد و بر این اساس، قرارداد بهره‌برداری کوتاه مدت 6 ماهه با صانیر به امضا رسیده است و پس از آن، کار بهره‌برداری به عراقی‌ها واگذار می‌شود، این درحالی است که آموزش در حین بهره‌برداری نیز به عهده صانیر است.