به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد: برای اجرای دقیق قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی نیازمند آموزش درست به مردم و فرهنگسازی درمورد آن هستیم.

وی افزود: مسئولان در حوزه آموزش باید به بهترین شکل ممکن قانون و جزئیات آن را به مردم اطلاع دهند چون وقتی قانون قابل اجرا می شود که مردم از آن آگاهی کامل داشته باشند.

معاون شهردار تهران تاکید کرد: از مهترین شاخص های قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی و سختگیرانه برخورد کردن با تخلفات و متخلفان است به گونه ای که امتیازات منفی در گواهی نامه متخلفان ثبت و حتی نسبت به ابطال گواهینامه اقدام می شود.

وی افزود: افزایش جریمه برای کسانی که گستاخانه به قانون بی احترامی می کنند و قانون شکنی برایشان امری عادی شده از دیگر نکات مثبت این قانون است.

تشکری هاشمی تصریح کرد: همچنین با تاکید صورت گرفته در قانون جدید نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی به استفاده از سیستم های هوشمند برای تشخصی تخلفات می توانیم شاهد ارتقا و بهبود نظارت و ثبت دقیق تمام تخلفات رانندگی باشیم.

وی با تاکید براینکه در قانون اخذ جرایم رانندگی، جز در مورد معاف شدن 5 ساله خودروها از دریافت معاینه فنی که جای تامل دارد، در بقیه موارد حرکت خوب و رو به جلوست گفت: در مورد معاف شدن 5 ساله خودروها از اخذ معاینه فنی باید تجدید نظر صورت گیرد، زیرا بعد 5 سال خودرو فرسوده است و شاید اصلا قابل استفاده نباشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خاطر نشان کرد: خودروها از روز اول باید مورد معاینه فنی قرار گیرد چون از روزی که از کارخانه در می آید می توانند در معرض نقص فنی قرار گیرند و پس از گذشت 5 سال کاملا خودروهای موجود فرسوده اند و از حالت استاندارد خارج می شوند ، به همین دلیل باید به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهیم که در مورد این بخش از قانون تجدید نظر کنند.

تشکری هاشمی در ادامه گفت: مسئولین و مجریانی که مسئولیت اجرای قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم را بر عهده دارند، نقش حساسی بر عهده شان نهاده شده و برای اجرای هرچه بهتر این قانون باید علاوه بر پلیس، شهرداری ها، قوه قضاییه و دستگاه های مسئول در فرهنگسازی نیز نهایت همکاری و مشارکت را داشته باشند.