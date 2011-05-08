پیشرفت فیزیکی فاز اول بوستان ولایت از مرز 70 درصد عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایازی در مورد اقدامات در حال انجام در بوستان ولایت گفت: این مجموعه به طور کلی 300 هکتار مساحت دارد که 220 هکتار از آن به بوستان تبدیل شده و 80 هکتار از آن مربوط به کاربری های دیگر است.

وی ادامه داد: در فاز اول بوستان ولایت ،مجموعه های مجتمع فرهنگی ورزشی منطقه ای، مجموعه شهربازی،شهر ورزش و مجموعه شهر بانو به بهره برداری می رسد.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران در مورد مجموعه شهر بازی بوستان ولایت نیز با بیان اینکه شهربازی این بوستان قطعا یکی از شهربازی های بزرگ شهر تهران خواهد بود، گفت: این شهر بازی 4 هزار متر مربع فضای داخلی و 6 هزار متر مربع فضای بیرونی دارد که به طور کل 10 هزار متر مربع برای ساخت شهر بازی در نظر گرفته شده و هم اکنون اقدامات اجرایی برای 4 هزار متر آن در حال انجام است.

وی افزود: هم اکنون نیز تجهیرات جدیدی برای شهر بازی خریداری شده که در این مکان نصب خواهد شد.